Universitario venció a Juan Pablo II College en el Monumental. Los hinchas de la 'U' quieren seguir mejorando y piden que el DT le dé más minutos a un futbolista habitualmente suplente.

Universitario de Deportes ganó un buen partido ante Juan Pablo II College en el Monumental. Fue triunfo 3-0 para el equipo que dirige Fabián Bustos, quien parece haber mejorado la imagen de su plantel. No obstante, los hinchas le piden al propio entrenador por la titularidad de un futbolista.

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En líneas generales, no hubo puntos flojos en Universitario salvo algunos cuestionamientos por diversas acciones de juego. Pero, el hincha no se conforma y quiere que el equipo arrase como ya lo supo hacer en otras ocasiones. Por eso, se pide por un jugador para que pueda ser más determinante en el ataque.

Este es el caso de Lisandro Alzugaray. Entró por Edison Flores, jugó una media hora de gran fútbol donde dio una asistencia y marcó un gol. Se acopló bien al ritmo de sus compañeros, lo que le permitió precisamente hacer un buen trabajo. Por eso, los hinchas lo quieren desde el arranque.

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Hinchas de Universitario le piden a Fabián Bustos por la titularidad de Lisandro Alzugaray

En la red social X, Lisandro Alzugaray fue uno de los jugadores que se volvió tendencia tras la victoria 3-0 ante Juan Pablo II College. Es que los hinchas de Universitario lo inundaron con varios mensajes donde se pide por su titularidad y también por su continuidad para la próxima temporada.

“Deberían renovarle“, “se tiene que quedar” “tiene que jugar mucho más, es el diferente” y “es un lujazo tenerlo en el equipo” han sido de los tantos comentarios en favor del futbolista argentino de 36 años de edad. Evidentemente, hay ganas de que ‘Alzu’ tenga más protagonismo porque cualidades le sobran.

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Por lo pronto, su ingreso muestra que es un jugador que entiende bien el juego, que no teme desbordar y hasta que puede hacerse cargo de las pelotas detenidas por su buena pegada. Técnica, inteligencia y entrega son los atributos que desde los hinchas externalizaron en reiteradas ocasiones durante los partidos.

Las estadísticas y el contrato de Lisandro Alzugaray con Universitario

Lisandro Alzugaray lleva seis goles anotados en esta temporada 2026 con la camiseta de Universitario y también ha dado cuatro asistencias. En este sentido, los números no son sobresalientes, pero sí es un jugador que aporta en lo suyo.

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Su futuro en Universitario no correría riesgo, ya que tiene contrato hasta diciembre de 2027, es decir que debería jugar toda la próxima temporada en el cuadro de Ate pase lo que pase.

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