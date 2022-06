La Serie Mundial de Poker está en pleno desarrollo con varios eventos, entre los que se destacan el Main Event (con buy-in de 10.000 dólares) y el Torneo de Campeones (sólo con invitación) para los próximos días de julio. Mientras tanto, se van llevando a cabo algunos torneos menores donde se ha conocido una historia de superación y un encuentro muy especial, que tiene como protagonistas al rapero argentino y jugador de PokerStars, Papo MC, y a la leyenda Daniel Negreanu.

Alejandro Lococo, el rapero y freestyler argentino Papo MC, se ha destacado durante este último tiempo en donde ha participado de varios torneos de poker, perteneciendo al grupo de embajadores del sitio PokerStars. Desde su irrupción en el circuito mundial llegó a la mesa final y terminó en el octavo lugar del Main Event de 2021, así como también ganó el Main Event del Eureka Poker Tour, realizado en Praga en marzo de este año.

Con su gran desempeño en las mesas de póquer, así como también en las batallas de freestyle donde es uno de los favoritos a ganar la FMS Argentina de este año, Lococo pasa por un gran momento profesional. Ahora, durante la Serie Mundial de Poker de este 2022, participó de un torneo presencial en Las Vegas, Nevada, donde compartió mesa ni más ni menos que con el canadiense Daniel Negreanu.

La particularidad de este encuentro es que Papo reveló una historia particular que tuvo con Negreanu de protagonista. Cuando aún rapeaba en los colectivos, antes de destacarse como uno de los mejores freestylers de Argentina, le envió un mensaje al 'Kid Poker' por Instagram para hacerle una consulta sobre la unión entre el rap y el poker, las dos disciplinas en las que destaca. Nunca obtuvo respuesta, pero su perseverancia y superación han hecho que pueda cruzarlo frente a frente en una mesa de uno de los torneos más importantes del mundo.

"Llegué a la mesa y tenía a mi izquierda a la leyenda del poker Daniel Negreanu, me saludó y me hizo algunas preguntas sobre el mate que traje a la mesa, y no pude evitar contarle una historia", reveló Papo MC en su cuenta de Twitter. Y cerró: "Nunca olvidemos de dónde venimos, ni cuán lejos podemos llegar".

Papo MC es una de las figuras emergentes del poker. Desde 2021, según datos de The Hendon Mob, lleva dos millones de dólares en ganancia en el circuito mundial. A su vez, sigue vigente en la escena del freestyle de hablahispana donde destaca en FMS Argentina. En tanto, Daniel Negreanu es uno de los jugadores más laureados con seis brazaletes de la Serie Mundial de Poker y dos títulos del World Poker Tour.