En una sorprendente noticia, el futbolista marroquí Hakim Ziyech deberá buscar nuevas oportunidades lejos del Al Nassr saudí, equipo de Cristiano Ronaldo. Ziyech era uno de los objetivos para reforzar el ataque y formar parte de la masiva migración de jugadores hacia Arabia Saudita provenientes del Chelsea. Sin embargo, su fichaje se ha derrumbado estrepitosamente.

Los motivos de la caída del pase

El extremo marroquí no superó los exámenes médicos requeridos y el conjunto saudí optó por no concretar su contratación. Aunque no se revelaron las cifras del salario, se esperaba que fueran tan elevadas como las de la mayoría de los fichajes que han llegado desde Europa.

Esta operación frustrada es un contratiempo para el Chelsea. ¿La razón? Busca reducir su plantilla para cumplir con las normas del Fair Play Financiero de la UEFA. Sin embargo, Arabia estuvo colaborando en esta tarea al fichar a Koulibaly (Al Hilal), Edouard Mendy (Al Ahli) y N’Golo Kanté (Al Ittihad). El traspaso fallido de Ziyech estaba valorado en más de 17 millones de euros.

Con 30 años de edad, el extremo marroquí de Dronten no logró consolidarse como una pieza fundamental en la rotación de un Chelsea muy irregular. En la pasada temporada, Ziyech disputó 24 partidos en todas las competiciones, acumulando un total de 929 minutos de juego y brindando tres asistencias. No ha conseguido marcar ningún gol en el año.

La mala fortuna de Ziyech

Es desafortunado ver cómo Ziyech se encuentra nuevamente con la mala suerte al intentar abandonar el Chelsea. Anteriormente, el futbolista tenía previsto unirse al ataque del PSG durante el invierno, pero por problemas con la documentación, la transferencia no se concretó. En la misma temporada, estuvo cerca de jugar junto a figuras como Messi y CR7, aunque finalmente no lo logró.