Galatasaray es uno de los clubes que más refuerzos cerró durante este mercado de verano. En Europa alucinan con la gran cantidad de nombres propios importantes que lograron cerrar y los que todavía pueden llegar. Será tarea del entrenador Okan Buruk encontrar una base confiable para posicionar al fútbol turco nuevamente en los primeros planos.

El objetivo del último campeón de la Superliga Turca es hacer un buen papel en la Champions League. Por eso se reforzó con más de 10 refuerzos, pero lo más destacado es que no los pagó por más de 30 millones de euros en total. Hay jugadores de selección, goleadores y experimentados que ya saben lo que es jugar en las ligas más importantes de Europa.

Mauro Icardi, el líder goleador que tanto necesitaba Galatasaray

El principal logro de este mercado para Galatasaray ha sido retener a los jugadores que fueron importantes en el último título de la Superliga Turca. En este sentido, Mauro Icardi es el nombre por excelencia, sobre todo por sus goles en la última campaña donde marcó 23 en 26 partidos. En esta temporada, ya marcó siete tantos en igual cantidad de encuentros. Fue su compra más cara, ya que pagaron 10 millones de euros a PSG.

A diferencia del año anterior, ahora cuenta con un recambio importante. Es que la directiva contrató al experimentado Cédric Bakambu (ex Villarreal, entre otros) por sólo 700.000 euros (a Al Nassr). También sumó a Halil Devirsoglu, una apuesta que llega desde la Premier League (Brentford). Lo pagaron sólo 500.000 euros.

Fichajes de renombre, pero que deben recuperar su mejor versión

El ambicioso mercado también cuenta con refuerzos de importante renombre, pero que no atraviesan su mejor presente. Hakim Ziyech es uno de ellos, ya que llegó cedido desde Chelsea, pero no viene en las mejores condiciones físicas. Tanguy Ndombélé quiere encontrar su lugar en el mundo tras estar en varios equipos en donde no fue tenido en cuenta (Tottenham, Napoli…).

Por último, pero no menos importante, el caso de Davinson Sánchez también se puede ajustar a este punto. El colombiano perdió mucho terreno en Tottenham debido a malas actuaciones y necesita reencontrarse con su mejor versión. Si en Galatasaray logra destacar, tendrán a un líder importante en la defensa.

Darle un salto de calidad a ciertas posiciones

El conjunto de Estambul también sorprendió con la llegada de ciertos nombres que podrían darle un salto de calidad a algunas posiciones. Por ejemplo, fichó a un Kerem Demirbay, con mucho rodaje en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga. A este nombre se le puede sumar el cedido Angeliño, quien tiene suficiente experiencia en Champions por sus pasos por Manchester City y RB Leipzig.

Son todos nombres destacados para Buruk, complacido por el buen trabajo de la directiva. Galatasaray también buscó otros fichajes importantes como los de Sergio Ramos y Anderson Talisca. Todavía le faltan 10 días al mercado de Turquía para cerrar, por lo que no se descartan más movimientos.

¿Cuáles fueron los fichajes de Galatasaray en este mercado?

Galatasaray sumó más de 10 refuerzos en este mercado de verano que, en Turquía, cierra el próximo 15 de septiembre. Gastó un total de 29.2 millones de euros. Conoce quiénes son:

Mauro Icardi: fichaje definitivo por 10 millones de euros pagados a PSG.

Davinson Sánchez: fichaje definitivo por 9.5 millones de euros a pagar en los próximos 5 años a Tottenham.

Hakim Ziyech: llegó cedido desde Chelsea por un año.

Tanguy Ndombélé: fue prestado por Tottenham por un año.

Wilfried Zaha: firmó libre proveniente de Crystal Palace.

Kerem Demirbay: compra definitiva del pase por 3.7 millones de euros pagados a Bayer Leverkusen.

Tetê: terminó su contrato con Shakhtar Donetsk y firmó libre.

Kaan Ayhan: compra definitiva de su ficha al Sassuolo en 2.8 millones de euros.

Angeliño: cedido desde Leipzig por un año a cambio de 1.5 millones de euros.

Cédric Bakambu: llegó como fichaje a cambio de 700.000 euros proveniente de Al Nassr de Emiratos Árabes Unidos.

Halil Devirsoglu: fue comprado en 500.000 euros desde Brentford.

Günay Güvenc: fichado desde Gaziantep tras el pago de 250.000 euros.