La Premier League se encuentra a un paso de arrancar la temporada y todo ello mientras tanto Liverpool como Luis Díaz festejan de momento la goleada ante Sevilla. Los Reds, con apenas movimientos en esta ventana de fichajes, atentos a los rumores que llegan sobre el interés de las potencias de LaLiga española. Barcelona y Real Madrid quieren a una figura de Anfield gratis en 2025. Tercera voz que lo confirma.

Todo empezaba en el mes de marzo. Fabrizio Romano abría la trama indicando que Real Madrid se encontraba pendiente de Trent Alexander Arnold de cara al verano del 2025. El ya mítico lateral del Liverpool termina contrato el próximo 30 de junio y a partir del 1 de enero será libre de negociar su salida a coste cero. En las últimas horas medios como Daily Mail o The Sun confirman la información y avisan que Liverpool apenas ha conseguido avances en la renovación del defensor por derecha.

Son ya tres las fuentes que hablan de un interés que por supuesto se encuentra amarrado a diversas cuestiones. En el caso de Real Madrid, desde hace años empezó una renovación donde prácticamente todas las posiciones tienen jóvenes talentos para la próxima década. No pasa esto en un lateral derecho donde Dani Carvajal supera los 30 años y donde de momento no se han encontrado a los Federico Valverde, Vinicius o Eduardo Camavinga de otras demarcaciones. Conseguir esto antes de que haya que pagar un dineral es una prioridad en cada rincón de la casa blanca.

Incluso voces como la de Michel Owen, ex jugador del Liverpool y la casa blanca, se expresan sobre una trama abierta desde el mes de marzo: “Con Trent y las especulaciones sobre el Real Madrid, también me puse en una posición durante mi carrera en la que tuve que tomar una decisión rápida…Real Madrid es actualmente el mejor equipo de Europa. Es el equipo más grande del mundo, esa camiseta icónica y sus jugadores… es el mejor escenario de Europa”.

Trent Alexander Arnold sigue sin renovar en Liverpool de Luis Díaz: IMAGO

Tanto The Sun como Daily Mail descartan que de momento pueda darse una venta de Arnold. Liverpool tiene a juvenil Conor Bradley empezando a ser el dueño de la zona, pero esto no incentivará una salida de quien es un hijo de la ciudad deportiva de Merseyside. Ahora mismo no se dan avances para renovar a una figura de los tiempos de Jürgen Klopp que ahora mismo sería agente libre el 1 de enero del 2025. Real Madrid y Barcelona esperan.

Real Madrid, detrás de otro defensor brasileño

ESPN Brasil avisa de una nueva posible incorporación de los merengues desde el Brasileirao. Tras haber fracasado en su intento por contratar a Lenny Yoro, el nombre del zaguero de 18 años del Palmeiras Vitor Reus gana fuerza por estas horas pensando en reforzar una zona del campo con pocos efectivos a nivel de juventud.

¿Cuándo debutan Luis Díaz y Liverpool en la Premier 2024/2025?

Manchester City abrió la temporada venciendo por penaltis a Manchester United en la Community Shield. Ahora llega la Premier League, donde Liverpool, Arne Slot y Luis Díaz abren su campaña visitando el sábado al recién ascendido Ipswich Town Football Club. Se viene la tercera oportunidad para el Guajiro de levantar la mejor liga del mundo.