Lo ocurrido con los clubes de Arabia Saudita en este último mercado de pases ha dejado a los grandes clubes de Europa en alerta máxima. Liverpool estuvo en riesgo de perder a Mohamed Salah y ahora están atentos a una posible nueva avanzada en el futuro. Es por esto que buscan un reemplazo y el nombre de Vinicius ha saltado a la mesa.

Liverpool puso toda su resistencia para retener a Mohamed Salah en este último mercado de pases. Al Ittihad fue el equipo de Arabia Saudita que se lanzó a por la ficha de la estrella de los Reds, disponiéndose a pagar la elevada suma de 200 millones de euros por su liberación.

Finalmente, los Reds lograron quedarse con el egipcio, pero se preparan para una nueva avanzada desde Arabia Saudita en el futuro. Por esto, la alerta continúa. El contrato del futbolista vence en 2025, por lo que se verán obligados a venderlo al final de la temporada si no logran convencerlo de renovar.

Reemplazo para Salah

El diario The Athletic asegura que Liverpool tiene sus prioridades claras. Los de Anfield desean quedarse con Salah, por lo que su primera prioridad es la renovación. De no lograrlo, el sueño es el fichaje de Kylian Mbappé, por quien harán un intento en caso de que este no extienda su vínculo con PSG.

Los ingleses saben que, de salir de PSG, lo más probable es que Kylian Mbappé decida ir a Real Madrid. Es por esto que piensan en otra alternativa, justamente en el plantel de la Casa Blanca. Se trata de Vinicius, la gran estrella del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

¿Pueden fichar a Vinicius?

Si bien la llegada de Mbappé a Real Madrid modificaría drásticamente la ofensiva merengue, este pareciera no ser un gran problema para Vinicius. El brasileño está sumamente feliz en la capital española, por lo que sería un movimiento complicado para el próximo mercado de verano.

En cualquier caso, Liverpool empieza a sumar nombres para poder reemplazar a Salah en caso de que este se vaya a Arabia Saudita. En la lista siguen otros perfiles como Bukayo Saka, Khvicha Kvaratskhelia, Takefusa Kubo, Antony, Raheem Sterling y Michael Olise.