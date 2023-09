Manchester United atraviesa un momento complicado a nivel de vestuario. A todo el escándalo de Mason Greenwood y la reciente polémica de Antony, se suma el problema de Jadon Sancho. El club ha informado que el atacante ha sido apartado del plantel.

El problema con Jadon Sancho inició luego de que el entrenador, Erik Ten Hag dijera públicamente que había dejado al jugador fuera del equipo en el partido contra Arsenal por su bajo rendimiento. Esto detonó un fuerte descargo por parte del futbolista.

“Por favor, no crean todo lo que leen. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mi mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cuál no es justo” decía el jugador en un tweet, que luego fue eliminado.

Sancho apartado

Ante todo este escándalo, Manchester United ha tomado su decisión. Luego de días de tensión con el futbolista, este ha sido apartado del equipo. “Jadon Sancho permanecerá en un programa de entrenamiento personal alejado del grupo del primer equipo, a la espera de que se resuelva un problema de disciplina de la plantilla” dice el comunicado.

Esta ha sido una drástica decisión por parte del entrenador, ya que Jadon Sancho es una de las grandes apuestas del club en los últimos mercados de pases. Los Red Devils pagaron 85 millones de euros en el año 2021 y no ha logrado cumplir con las expectativas.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras caer ante Arsenal, Manchester United tiene suficiente tiempo para preparar otro duro partido. Recibirá el sábado 16 de septiembre en Old Trafford a Brighton por la quinta jornada de la Premier League.

La formación de Manchester United versus Brighton

La probable formación para enfrentar a Brighton sería con Onana en el arco; Wan-Bissaka, Varane, Martinez y Shaw en defensa; Casemiro, Mount y Fernandes el trío en el mediocampo; mientras que en el ataque jugarían Antony, Hojlund y Rashford.