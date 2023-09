¡Lo quiere hundir! La ex de Antony pide a Manchester United un severo castigo

La situación se Antony se vuelve cada vez más compleja. En medio del escándalo por presunta violencia doméstica contra Gabriela Cavallin, su expareja ha salido a hablar públicamente y ha hecho una petición a Manchester United. Esta sugirió un duro castigo contra el futbolista.

Antony ha sido denunciado por Gabriela Cavallin ante la policía. La DJ brasileña señala al futbolista de Manchester United por presunta violencia doméstica. La denunciante publicó fotografías de sus heridas tras un supuesto ataque del jugador, además de conversaciones con mensajes violentos.

El caso le ha estallado a Antony en la cara y empieza a tener consecuencias deportivas. El jugador fue desafectado de la convocatoria de la selección de Brasil y ahora todo podría trasladarse a Manchester United. Al menos, esto es lo que intenta Cavallin según sus últimas declaraciones.

¿Lo apartan del equipo?

La denunciante pidió a Manchester United que suspendiera al brasileño durante el período de investigación. “Hay que sacar a Antony del campo. Es decepcionante que todavía se le permita jugar mientras hay una investigación” fueron palabras recogidas por el diario The Sun.

“Estoy absolutamente destruida por todo el proceso. ¿Cómo puede seguir su vida con normalidad? No pueden simplemente saber lo que saben ahora y no hacer nada. Necesita ser apartado” añadió la influencer brasileña, que desea que el futbolista pague por la presunta agresión.

Gabriela Cavallin tomó como referencia lo que hizo el club con Mason Greenwood, que fue apartado por el equipo en enero de 2022 hasta hace unas semanas. “Haré todo lo que esté en mi poder. No voy a renunciar. La gente necesita rendir cuentas. No importa qué profesión o qué tan famoso sea alguien. Si tomaron medidas contra su compañero de equipo, no veo por qué Antony debería ser tratado de manera diferente“.

Nuevas causas contra Antony

Luego de todo el escándalo que se generó en torno a las acusaciones de Gabriela Cavallin, se suman dos nuevas denuncias contra el jugador. Antony fue selañado por Ingrid Lana y Rayssa de Freitas, quienes también habrían sido víctimas del extremo de los Red Devils.