Queda una semana de mercado de fichajes en la Premier League. Lo hace con el torneo ya empezado y diversos rumores marcando la mañana en el Reino Unido. Un polémico fichaje puede cerrar Liverpool desde un clásico rival. Ya Pep Guardiola le quiso en Manchester City. Luis Díaz espera por caras nuevas tras la salida de Jürgen Klopp y el arribo de Arne Slot al banco de suplentes de Anfield Road.

Liverpool puede fichar en Everton. Si, el derbi de Merseyside pasa al mercado de fichajes y con dos clubes con un presente más que distinto a nivel deportivo. El nombre en cuestión que protagoniza todas las informaciones no es otro que el joven zaguero zurdo de los Tooffes Jarrad Branthwaite. Ya fue pretendido en el pasado por Manchester United, Manchester City y se habla de un Goodison Park donde pedirán mínimo 100 millones de euros para dejare marchar en una temporada donde el mítico equipo azul de la Premier luchará por no descender.

The Sun y Sky hablan de un deseo de Anfield por reforzar su defensa. Hablar del Liverpool en estas fechas supone comentar uno de los pocos proyectos que todavía no suma caras nuevas de peso en sus filas. La zaga, con nombres como Virgil Van Dijk terminando contrato en 12 meses, con el joven Jarell Quansah en ascenso y con Ibrahima Konaté lidiando con varios problemas de lesiones en las últimas temporadas parece ser el objetivo. 70 millones de libras, la primera propuesta que se estudia enviar al otro lado de Liverpool.

Jarrad Branthwaite supone una de las grandes apariciones del último tiempo en Everton. Hablamos de un zaguero rocoso, lleno de personalidad y que ya fue tentado por los gigantes de Manchester tiempo atrás. Incluso Pep Guardiola fue nombrado por The Mirror como el máximo interesado en los servicios de un zurdo de 22 años que ahora mismo se encuentra como una pieza vital de los Tooffes en una campaña donde una vez más se luchará por no caer a la segunda categoría.

Branthwaite marcó al Liverpool la temporada pasada en el derbi de Merseyside: IMAGO

“Todavía no lo sé, hablamos todos los días, veremos qué pasa en el mercado. Puede pasar, puede no pasar. Ya veremos…Estoy muy ilusionado con la temporada porque veo cosas que me gustan. Hay un nuevo reto, ver si podemos batir nuestro propio récord”, reflexiones del propio Pep alrededor del mercado de fichajes de su equipo en un año donde no olvidemos, se juega a que de momento la que es su última temporada por el Etihad. Quiere fichajes Guardiola y Liverpool podrí quitarle un nombre que fue objetivo no mucho tiempo atrás.

Ancelotti, descubierto de Branthwaite

Fue Carletto quien le hizo debutar en sus tiempos por Everton. Branthwaite tenia apenas 18 años cuando Ancelotti le hizo titular de una zaga histórica en la Premier. Ha pasado mucho desde entonces, pero ya en su día el DT de Real Madrid avisó que se trataba de un posible talento generacional: “Es calmado. Nunca pierde el control, ni aunque cometa un error. No es habitual ver una actuación como ésta en un chico de 18 años”.

Así se juega la segunda jornada de la Premier League

Brighton vs. Manchester United abre la jornada en cuanto a los partidos del Big Six. Tottenham recibirá al Everton también el sábado, momento donde Manchester City hace de local ante e recién ascendido Ipswich mientras Arsenal visita a peligroso Aston Villa. ¿Domingo? Liverpool recibe a Brentford en Anfield y Chelsea viaja al Molineux para medirse con los Wolves.