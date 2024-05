La marcha de Mauricio Pochettino del Chelsea vuelve a ejemplificar la dificultad que tiene el tomar las riendas del gigante de Londres. En lo que son las horas posteriores a un anuncio de separación basado en diferencias filosóficas, la prensa ya apunta a diversos destinos como el próximo paso en la carrera del nacido en Murphy. Se habla de otro gigante de la Premier League y hasta incluso de una posible presencia en el Mundial del 2026. Vamos con ello.

Hay enojo y bronca por buena parte de un plantel del Chelsea que por medio de sus redes sociales se mostró más que indignado con la salida del argentino. Los buenos resultados en el final de la presente temporada y la más que probable clasificación a la siguiente Europa League daban galones para seguir pensando en un proyecto que empezaba a ver la luz. Todo quedó meramente en un espejismo y estas son las opciones que se vislumbran para el siguiente paso de la carrera de Mauricio.

The Sun abre la contienda de posibilidades hablando de un Pochettino que podría seguir por la Premier League. Se apunta al argentino como una de las hojas de vida que más seducen a la nueva directiva del Manchester United en caso de que Erik Ten Hag abandone el gigante británico. La final de la FA Cup ante Manchester City el día sábado por Wembley puede ser el hecho que dinamite todo. No es ni mucho menos la única opción que se le ve al argentino por el Reino Unido.

El mismo portal asegura que la disolución del contrato de Pochettino y Chelsea podría ir encadenado en que viésemos al ex jugador del París Saint Germain en una Copa del Mundo. La marcha de Gareth Southgate de Inglaterra tras la Eurocopa de Naciones no se encuentra descartada y en el Reino Unido ya hablan de Mauricio como una opción que seduce en partes de la FA. Hablaríamos de un escenario donde por primera vez en su carrera el argentino tomaría los mandos de una nación y no de un club en su día a día.

Pochettino en lugar de Ten Hag, la ecuación que gana peso en Inglaterra: IMAGO

La tercera vertiente en este sentido habla de un parón. Pochettino ha tenido más que diversos inconvenientes desde que dejase Tottenham para meterse en aventuras que ni por PSG o Chelsea terminaron de fraguarse con el resultado esperado. Mauricio tiene a varios interesados en sus servicios y el recuerdo de lo que hiciese al norte de Londres ni mucho menos se olvida. De momento opciones como llegar a la Liga española o italiana se encuentran en stand by.

Guardiola, también pendiente de Inglaterra

Medios como MARCA o AS en España hablan de un Pep más que decidido a tener una experiencia en el mundo de las selecciones cuando termine su contrato el Manchester City por el 2025. Hablamos de un contexto a nivel de vínculos laborales que llegaría solo 12 meses después de que termine el contrato del actual seleccionador. Puede que la sorpresiva salida de Pochettino del Chelsea suponga otro giro de 180º en este sentido.

¿Bayern Munich es otra opción para Pochettino?

Daily Mail llegó a citar al ya ex entrenador del Chelsea como una de las posibles opciones que se manejaban en Baviera tras confirmarse que Thomas Tuchel abandonará el Allianz Arena a final este curso. Todos los caminos apuntan ahora mismo a Vincent Kompany pensando en un nuevo ciclo que también iniciará por el gigante de la Bundesliga el próximo 1 de julio. Mauricio ya busca el siguiente destino.