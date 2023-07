Harry Kane es uno de los delanteros más codiciados del mercado de pases. El atacante inglés es pretendido por varios gigantes del fútbol europeo y Tottenham ha lanzado una oferta desesperada para extender su contrato y retenerlo en Londres.

Mercado tras mercado, el nombre de Harry Kane suena para salir de Tottenham. Sin embargo, el artillero está más cerca que nunca de dejar los Spurs y el interés de clubes como Bayern Múnich y PSG es una realidad.

Tottenham se ve en una situación sumamente complicada, ya que el contrato de su capitán finaliza en 2024. Por ende, se ven en la necesidad de venderlo en este mercado o renovar su contrato si no desean verlo partir gratis el próximo año.

Oferta para Harry Kane

Según apunta el diario The Guardian, Tottenham ha lanzado una oferta para extender el contrato de Kane. Los Spurs han puesto sobre la mesa un contrato a razón de 200.000 libras esterlinas por semana. No obstante, el futbolista no tiene ninguna prisa por extender su vínculo, ya que analiza sus opciones en el mercado de pases.

Para el presidente, Daniel Levy, la renovación de Harry Kane va mucho más allá de lo que pueda aportar el inglés sobre el césped. La popularidad del cabecilla de los Spurs se ha derrumbado tras una temporada para el olvido y la salida de la principal estrella lo terminaría de sepultar.