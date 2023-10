Uno de los héroes del recordado Leicester City que sorprendió al mundo y ganó la Premier League 2015/16 anunció su retiro del fútbol profesional tras pasar una etapa sumamente complicada. Hablamos de Danny Drinkwater, quien apenas tiene 33 años, y vio su carrera acortada por lesiones y afectada por algunos altercados.

Drinkwater llevaba ya 18 meses sin actividad profesional, tras finalizar su contrato con el Reading en junio del 2022, equipo con el cual jugó 34 partidos en la temporada del Championship, pero con el cual no terminó cerrando un contrato tras lo que fue su última cesión desde el Chelsea.

“Me gustaría anunciar mi retiro del fútbol profesional. Es algo que, probablemente, ya llevaba algún tiempo en camino, especialmente luego del último año, pero creo que es momento de anunciarlo oficialmente”, afirmó Drinkwater en el podcast británico High Performance.

“No creí que me molestaría decirlo, pero lo hace un poco”, reconoció el ex Leicester. “Creo que he estado listo para esto, no parar en mi mejor momento y haberlo procesado un poco ha ayudado en la transición”, explicó.

La falta de oportunidades en el último tiempo

Danny llevaba más de un año y medio sin jugar, y explicó los motivos: “he estado en el limbo por mucho tiempo. He estado con ganas de jugar, pero no recibí las oportunidades para jugar a un nivel en el que me sintiera valuado”, reconoció.

“Luego pensé en que llevo tiempo descansando sin motivo, en que estoy feliz sin jugar al fútbol tanto como si lo estuviera jugando, por lo que creí en que era hora de terminar bien con el deporte”, contó.

“He tenido ofertas del Championship, pero nunca sentí esa pasión o algo dentro. Además, creo que si vuelvo y juego una semana, y a la otra tengo que descansar por lesiones o por la edad, sería más complicado”, reflexionó Drinkwater.

Los buenos y malos momentos de su carrera

Drinkwater inició su carrera en el Manchester United, donde pasó por la academia del club de Old Trafford. Durante su tiempo como Red Devil tuvo varias cesiones en el ascenso inglés, con pasos temporales por Huddersfield, Cardiff, Watford y Barnsley.

Su mejor momento llegó a partir de 2012, cuando lo fichó el Leicester City, con el que ascendió a la Premier League y fue clave en la consagración de los Foxes en 2016. Esto lo llevó incluso a ser parte de la convocatoria de la Selección de Inglaterra, y llegó a jugar tres partidos con Roy Hogdson al mando.

Drinkwater jugó una temporada más en Leicester, y llegó a Cuartos de Final de la Champions League, antes de ser comprado por el Chelsea en 35 millones de libras. Sin embargo, su estancia en Stamford Bridge se vio perjudicada por lesiones, y apenas pudo disputar 22 partidos, antes de comenzar una vez más con los préstamos.

El contrato de Drinkwater con Chelsea era de cinco años, hasta 2022, pero a partir de 2019 se fue cedido a varios clubes, con pasos por Burnley y Aston Villa en la Premier, por el Kasimpasa turco y el mencionado paso por Reading, su último club.