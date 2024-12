En Inglaterra explican la crisis de Manchester City por una fractura entre Guardiola y un referente del plantel

La crisis del Manchester City se entiende desde la baja de Rodri, desde las diferentes lesiones que ha tenido el equipo de Pep Guardiola e igualmente a partir de un Liverpool imparable en la Premier League. Pero existen voces que van más allá de cuestiones futbolísticas para explicar lo que pasa en el Etihad. Ni el juicio contra la liga o la ausencia de fichajes…Afirman que puede existir una fractura entre el ex DT de Barcelona y una de sus figuras en Reino Unido.

La posible tensión entre Guardiola y sus jugadores ha acompañado estas semanas a base de rumores de peso. BBC, SKY, The Sun y ahora CBS se han preguntado si existe algún roce entre Pep y sus pupilos en una campaña que de momento no tendría UEFA Champions League para la próxima campaña. Voces del último medio nombrado como Gary Lineker, Jamie Carragher o el ex Manchester City Micah Richards temen por la relación entre el catalán y Kevin De Bruyne.

“Algo está pasando, pero Pep Guardiola tiene el control total del club, ha ampliado su contrato y probablemente sólo esté esperando a las ventanas de fichajes de enero y verano. Lo de De Bruyne es inusual, extraño, raro“, empezaba un Richards que como ex jugador de skyblues, ve un contexto más que inusual alrededor del rol del belga en estos tiempos de vacas flacas para el equipo de Manchester.

Recordemos que Kevin De Bruyne ha tenido que recuperarse de diversas lesiones en el último tiempo. También que su contrato termina en verano con Arabia Saudita más que atenta a su futuro. Por CBS se preguntan si después de tantos años y como ocurriese en Barcelona, el paso del tiempo empieza a dejar rencillas entre Guardiola y sus figuras. El belga apenas ha sido titular en cinco partidos de lo que vamos de curso y estamos ya en diciembre.

Se teme en Inglaterra por una fractura entre Guardiola y De Bruyne: IMAGO

Las dudas en relación a las formas del manejo de la titular de Pep están al debate. Pero también la actitud de una plantilla que no gana desde hace siete partidos. ¿Qué pasa en Manchester?: “De Bruyne tuvo algunos minutos, pero después del parón internacional no fue titular y no volvió a serlo. La posibilidad de que De Bruyne vaya a Arabia Saudí a finales de año… me parece que hay algún tipo de grieta entre ellos…Su contrato termina este verano y sé que ha tenido algunos problemas, pero algo no va bien si no está en el equipo cuando está en forma”.

Guardiola no niega que las dudas empiezan a estar cerca

“Aquí hay que ganar. En el momento que sienta que no soy algo positivo para el club, vendrá otro entrenador. Pedí ese desafío, porque quiero tener la oportunidad de volver a intentarlo y reconstruir el equipo”, comentaba el catalán tras la derrota ante Liverpool. Once puntos les separan ahora mismo de unos reds que mandan la Premier. Guardiola, que viene de renovar su contrato en el Etihad, habla de necesidad de dar un paso al frente.

Manchester City ya perdió más que en la pasada campaña

La última temporada de los skyblues contó con un total de 59 encuentros y donde apenas se cayó en 5 oportunidades. Ahora mismo la cuenta ya llega a 6 en un total de 21 partidos. Los 30 goles recibidos por los 39 marcados y un promedio de puntos del apenas 55%, números que ejemplifican una situación sin precedentes a corto plazo para Pep. Material para recomponerse existe y de sobra.

