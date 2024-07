Manchester City inició trabajos de pretemporada en las últimas horas y con un ojo puesto en el mercado de fichajes. Los hombres de Pep Guardiola esperan al resto de internacionales a la espera de saber que ocurre con varios nombres que marcarán buena parte de lo que queda de verano en Europa. Arabia Saudita se olvida de uno de los titulares del equipo del ex entrenador del Barcelona.

Las buenas noticias para Manchester City llegan desde Riad. The Sun afirma que Al-Nassr y sus propuestas para quedarse con Ederson ni mucho menos convencen en el Etihad. Los apenas 30 millones de euros ofertados por el brasileño son mínimos hasta los casi 60 que demanda la entidad regida por el City Group. Se pretende renovar al guardameta, quien ya volvió de lesión e inició la pretemporada junto a los Erling Haaland o Jack Grealish.

“Bento al Al-Nassr, ¡Here we go! Acuerdo vigente entre clubes con Atlético Paranaense por tarifa alrededor € 18m. Bento se someterá a un examen médico y luego firmará un contrato a largo plazo con el club. Estuvo en la lista de finalistas de Al Ittihad bajo el ex presidente, pero ahora está listo para fichar por Al Nassr…Su contrato será hasta el 2028”, explicaba Fabrizio Romano sobre el último de 180 grados en una trama donde se temió que Ederson tomase el lugar de su compatriota en la lista del equipo de Cristiano Ronaldo.

Las informaciones siguen al ver como para Guardiola, el nombre de Ederson es clave para lo que viene por delante. The Sun reporta que habrá nuevos contactos con su entorno para renovarle y darle un salto salarial dentro del plantel. Hablamos de la posible última temporada de Pep y por ende, de una necesidad de contar con la mejor de las plantillas para los hasta 7 retos que vienen por delante en el plano nacional como internacional. El ex Benfica se queda de momento y a la espera de saber si algún club más del Fondo PIF pretende sacarle del Etihad.

Ederson y Guardiola tras ganar el Mundial de Clubes: IMAGO

“Guardiola es un entrenador capaz de pensar diez pasos por delante de cualquier otro…Cualquier jugador que pueda jugar con él tendrá una evolución muy notoria…Así fue en mi caso, en el caso de muchos jugadores que jugaron con él y que todavía están trabajando con él. Pep empuja a los jugadores al máximo y explora las características de cada jugador para sacarle lo mejor”, algunos de los elogios que Ederson ha dedicado a quien de momento seguirá siendo su DT. De momento Arabia Saudita no se queda con el golero de los skyblues.

¿Se va Julián Álvarez del Manchester City?

Tras la marcha de Álvaro Morata al AC Milan, Julián Álvarez se convierte en la prioridad del Atlético de Madrid de Diego Simeone. Por España medios como ESPN reportan que será muy difícil conseguir un acuerdo con Manchester City, así como que se busca una cesión con opción de compra obligatoria para lograr su salida. Quiere más protagonismo el argentino.

De momento Guardiola no va a Inglaterra

La salida de Gareth Southgate dispara todo por los aires por el Reino Unido. Pep ha sido tajante alrededor de su sueño de tener algún día una selección a sus mandos. De momento en los Tres Leones suenen solo Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Graham Potter y Thomas Tuchel. Guardiola no olvidemos, tiene contrato hasta el 2025 por el Etihad.