El Manchester City no podrá contar con Ederson, por lo menos, por las próximas cuatro semanas. El portero brasileño salió ampliamente perjudicado del choque que sufrió con Darwin Núñez apenas comenzado el segundo tiempo del encuentro que disputó contra el Liverpool en Anfield por la jornada 28 de la Premier League (encima fue penal y posteriormente significó el empate mediante Alexis Mac Allister).

A raíz de esta dolencia, conforme a un reporte de The Athletic, el guardameta (que vs. The Reds debió ser reemplazado producto de este golpe) se perderá, como mínimo, seis partidos del conjunto de Pep Guardiola, entre los que se encuentran duelos definitorios para cada uno de los frentes: Premier League, FA Cup y Champions League.

Por empezar, este sábado 16 de marzo el Manchester City se medirá en el Etihad Stadium al Newcastle por los Cuartos de Final de la copa nacional. Luego, el 31 de este mes, también como local, chocará con el Arsenal por la fecha 29 de la liga inglesa (será un duelo entre uno de los punteros y el escolta de la tabla de posiciones).

Y como si fuera poco, tampoco llegaría al primer partido de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League pautado para el martes 9 o miércoles 10 de abril (todavía con rival a confirmar, dado que esta semana recién se definirá la totalidad de los equipos clasificados que integrarán los bombos del sorteo que se llevará a cabo el viernes 15).

Todos los partidos del Manchester City que se perderá Ederson

Ederson, se perderá los compromisos que el Manchester City tendrá en el próximo mes. En orden: Newcastle por la FA Cup este sábado 16 de marzo; Arsenal el 31 de mismo mes, Aston Villa el miércoles 3 de abril y Crystal Palace el sábado 4 de abril, estos tres por la Premier League; y la ida de los Cuartos de Final de la Champions League del 9 o 10 de abril.

En el caso de necesitar una semana más para volver, el exportero del Benfica también se ausentará contra Luton el 13 de abril y en la vuelta de los Cuartos de la competencia europea del martes 16 o miércoles 17.

Del mismo modo, quedó desafectado de la convocatoria de la Selección de Brasil para la fecha FIFA de marzo (se enfrentará al combinado inglés en el Estadio de Wembley el sábado 23 y a su similar de España el martes 26 en el Estadio Santiago Bernabéu).

¿Cómo quedó Manchester City tras el empate con el Liverpool?

Manchester City igualó 1 a 1 con el Liverpool en Anfield por la fecha 28 de la Premier League. De esta manera, los de Pep Guardiola quedaron segundos en la tabla de posiciones con 63 unidades por detrás de los líderes Arsenal y Liverpool, ambos con 64.