Los últimos meses de Harry Maguire en el Manchester United no han sido de los mejores. Desde perder la cinta de capitán, la titularidad y hasta demostrando muy flojo nivel, cosa que ha generado cierto malestar en los hinchas de los Diablos Rojos.

Ante estas situaciones, en el último mercado de pases el defensor central de la Selección de Inglaterra, con gran pasado en el Leicester, estuvo muy cerca de irse al West Ham. Sin embargo, el pase no se terminó dando y permaneció en Manchester, donde ya no es uno de los titulares indiscutidos y tan solo viene jugando cuatro cotejos en la actual temporada.

En las últimas horas, medios ingleses, como The Mirror, comunicaron la decisión que tomó Maguire con respecto a lo que será su futuro en una de las instituciones más importantes del mundo.

Encuesta ¿Se tiene que ir Maguire del Manchester United? ¿Se tiene que ir Maguire del Manchester United? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué decisión tomó Harry Maguire en Manchester United?

“La opción del West Ham no fue porque no hubo acuerdo entre clubes y yo. No fue solo mi oportunidad de decir: ‘Sí, me voy’. No hubo acuerdo entre ambos equipos, por lo que la oportunidad real no estaba allí porque no llegamos lo suficientemente lejos en el camino“, explicó Harry Maguire en un comunicado.

Luego, dio detalles sobre lo que pasará en su carrera: “No me voy a sentar aquí toda mi vida a jugar una vez al mes. Si esto continúa, estoy seguro de que el club y yo nos sentaremos y charlaremos sobre algunas cosas“.

Por estas declaraciones, y teniendo en cuenta que Erik ten Hag no lo tiene como principal opción en la zaga central, todo indica que son los últimos meses de Maguire como futbolista del United.

¿Dónde podría jugar Maguire?

Según la prensa inglesa, el West Ham estaría dispuesto a volver a hacer un intento por contratar al defensor. Con un valor de mercado de 20 millones de euros, los Hammers podrían ofrecer incluso una cifra menor por los servicios de Maguire.

Cabe recordar que Harry, que fue comprado en agosto del 2019 por 70 millones de euros, tiene un contrato vigente con el Manchester United hasta junio del 2025.

En su estadía en los Diablos Rojos, lleva jugados un total de 179 partidos, en los que convirtió siete goles y repartió seis asistencias. Además, fue campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra, en este 2023.