Verano movido en Anfield Road, donde a la espera de saber que ocurre con Fabinho y de la marcha de Jordan Henderson Liverpool toma nota de las palabras de su DT. Jürgen Klopp habla por primera vez del retiro y de las exigencias que supone liderar a los Reds desde el banquillo. La fecha del adiós a Merseyside ya se encuentra en el aire.

Desde el verano del 2015 que el germano lidera una revolución que se encuentra acompaña de títulos de Premier League, de UEFA Champions League y de un nivel que ha enamorado a todo Anfield. El inicio de la novena temporada de la era Klopp, acompañada de muchos movimientos que muestran el paso del tiempo. Tras 433 partidos al frente de los Reds, Jürgen desvela que más pronto que tarde puede llegar al adiós.

Tras una última campaña donde las lesiones y al irregularidad le sacaron de la Liga de Campeones, hubo meses de reflexion que dejan las primeras conclusiones del alemán de cara al futuro. Klopp pondrá fin a su paso por Anfield dentro de un par de años y avisa que puede que sea un punto de no retorno. Por Inglaterra afirman que los Fenwey se encuentran al tanto de todo.

¿El fin se acerca?

En medio de la pretemporada de los Reds y ante los medios presentes en Alemania, Klopp no dudó en sus reflexiones sobre el futuro: “Tengo un contrato hasta 2026 con el Liverpool y lo quiero cumplir, luego tomarme un año sabático. Puede ser el final, pero ¿quién sabe cómo me sentiré después de un año? Por eso dejo la puerta abierta”.

“Me gustaría viajar mucho, no solo cuando me empujen en una silla de ruedas o cuando ande con un bastón. Puedo ver el fútbol desde cualquier lugar. Es por eso que no haré el trabajo para siempre…”, finalizaba el líder de un proyecto que llega a sus años de vigencia. Klopp avisa que como mínimo, podremos disfrutarle hasta el verano del 2026 por Anfield Road.