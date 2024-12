Aston Villa homenajeará al Dibu Martínez frente al Manchester City de Guardiola

Vinicius, Alejando Garnacho y el Dibu Martínez. Sudamérica volvió a dominar en la gala de los Premios The Best de la FIFA. El guardameta de la Selección Argentina y del Aston Villa se consagra por segundo año consecutivo como el mejor portero del mundo para el máximo evento del fútbol mundial. Tras una jornada plagada de momentos singulares y que ya pone en marcha los galardones de la siguiente temporada, se viene un gran homenaje por la Premier League para el golero nacido futbolísticamente en Independiente de Avellaneda. Será incluso ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Martínez se impuso a una serie de rivales que pese a contar en algunos casos con mejores números que el portero de la Selección Argentina, no ostentaban ni mucho menos sus registros en cuanto a atajadas por partido se refiere o un título de la talla de la Copa América para pelear por el premio. El Dibu se impuso y como ocurrió hace algunos meses atrás se espera por un tremendo homenaje por parte de Villa Park para el guardameta de Unai Emery. Ojo que todo esto será en medio de la crisis de resultados que se toma Manchester City de Guardiola.

Para entender lo que viene por delante tenemos que devolvernos hasta el 12 de octubre del año 2023. Tras quedarse con The Best, Dibu y Aston Villa jugaban ante Fulham en un Villa Park que se rompió las manos aplaudiendo a su futbolista y que igualmente le dedicó tanto canciones como diversas banderas a lo largo de todo el recinto. Este fin de semana será Manchester City quien visite la ciudad de Birmingham en medio de lo que supondrá una nueva fiesta para el equipo que 40 años más tarde no nos olvidemos, ha vuelto la Copa de Europa. El pasado 27 de noviembre ante Juventus, misma secuencia de imágenes ante Juventus tras la obtención del Lev Yashin.

Hablamos de un encuentro con carácter de auténtica final para ambos conjuntos. Aston Villa y Manchester City abrirán la jornada número 17 de una Premier League donde el equipo de Pep Guardiola es quinto ahora mismo con 27 unidades. Un punto menos que ese Nottingham Forest ahora mismo marca el límite cuando clasificados a la Champions se refiere. Pero ojo, porque podrían ser superados por el Dibu Martínez gracias a los 25 puntos cosechados por el equipo de Unai Emery hasta la fecha. Choque de carácter decisivo y donde meterse en el principal torneo de clubes del viejo continente se encuentra en juego. Habrá fiesta antes del pitido inicial.

Villa Park ya rindió homenaje al Dibu tras el Lev Yashin: IMAGO

Publicidad

Publicidad

Emiliano Martínez sigue justificando una carrera que a sus 32 años únicamente ha ido en ascenso. Su salida del Arsenal de la capital inglesa rumbo a Aston Villa en el 2020 supuso un giro de 180º a una trayectoria que desde entonces no ha parado de tocar tanto trofeos como éxitos. Las cuatro conquistas con la Selección Argentina, incluida por supuesto la final del mundo hace exactamente dos años, de la mano de un total de 182 partidos de Aston Villa donde el argentino apenas ha recibido 224 goles. No hablamos ni mucho menos de uno de los miembros del Big Six del certamen o de un histórico que Rosa se los registros que se están acumulando por estas fechas.

ver también Todos los nominados a The Best 2024

¿Hasta cuándo tiene contrato Dibu Martínez?

Amado por muchos y odiado por otros, la argentino no deja a nadie indiferente. Su vínculo contractual por la ciudad de Birmingham termina ahora mismo en 30 de junio del 2029 gracias a la última renovación hecha con la dirección deportiva liderada por Unai Emery y Monchi. Volver a meter a los villanos en la Champions de manera regular es el gran objeto.

Dibu, el arquero que cambió la historia de Argentina

Decimos que se cumplen dos años del empate a tres goles entre Argentina y Francia en la capital de Qatar. Una fecha en la cual es imposible no recordar la salvada de Martínez a Randal Kolo Muani en el minuto 120 del encuentro. Gracias a dicha parada con su pierna izquierda y al penal atajado en la tanda que daría la tercera estrella Lionel Messi y compañía, buena parte de los éxitos recogidos por los hombres de Lionel Scaloni han llegado de manera casi que de manera ininterrumpida. Dibu sigue marcando un camino que no deja a nadie indiferente.

Publicidad

Publicidad