El centrocampista brasileño fue el máximo apuntado por su floja labor en la derrota del United ante Liverpool por la premier League. Y su esposa no se quedó de brazos cruzados.

Liverpool se quedó con el partido más atrayente de la fecha 3 de la Premier League al vencer de manera contundente por 3 a 0 al Manchester United, nada menos que en el mítico Old Trafford.

Sin dudas, uno de los grandes apuntados tras la derrota (y también durante) fue el brasileño Casemiro, quien tuvo una decepcionante actuación por la que fue reemplazado en el descanso, no sin antes cometer algunos errores que le facilitaron las cosas al equipo de Arne Slot.

El mal partido del brasileño no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios despotricaron toda su ira contra el mediocampista y llovieron las críticas. Tal es así que el ex Real Madrid fue tendencia durante y también post partido, no precisamente por comentarios simpáticos.

Casemiro fue reemplazado en el descanso por Collyer (IMAGO)

El bajo nivel del jugador de 32 años viene siendo tema recurrente, sobre todo en los fanáticos del United y las críticas son cada vez más despiadas. Por eso quien recogió el guante fue nada menos que Anna Mariana Casemiro, la esposa del futbolista, quien en su cuenta de Instagram decidió salir al cruce a su manera.

La mujer simplemente eligió publicar una imagen con la vitrina personal de su marido, repleta de todos los trofeos que consiguió a lo largo de su laureada carrera.

Horas más tarde, la mujer también compartió una foto de Casemiro y escribió: “Siempre fuerte”, mencionando la cuenta de Instagram de su marido.

Ten Hag también defendió a Casemiro

El entrenador del Manchester United fue otro de los que salió a defender de las críticas a su mediocampista, ya que al ser consultado en conferencia de prensa por sus errores, no dudo: “Tiene más experiencia que yo, ha jugado en los dos mejores equipos del mundo”.

“No tenemos por qué señalar a todo el mundo con el dedo. Eso no nos ayudará ahora. Cuando concedes un gol no puedes señalar sólo un error. ¿Qué sentido tiene decir que Casemiro perdió el balón? Perdieron el balón porque querían ser valientes. Es parte del fútbol. No lo conviertas en algo individual“, completó el DT neerlandés.