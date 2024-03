El Manchester United no transita por el mejor de sus momentos ni mucho menos. Por un lado, sin presencia en competencias europeas (eliminado en fase de grupos de la Champions League sin siquiera clasificar al Repechaje para los Octavos de la Europa League) y, por el otro, ubicado en la sexta colocación de la tabla de posiciones de la Premier League, para colmo de males, sumó la derrota 3 a 1 en el derbi con el Manchester City el último domingo en el Etihad Stadium.

Al respecto, quien hizo una lectura de la delicada situación del conjunto de Old Trafford fue Casemiro, uno de los más experimentados del equipo que comanda Erik ten Hag, quien no ocultó su preocupación en una conversación con ESPN. Incluso, llegó a señalar que deben copiar el proceder del elenco que comanda Pep Guardiola.

”El primer gran objetivo, en este momento, es igualarnos a ellos (Manchester City)”, lanzó Casemiro en la entrevista con la señal internacional. No obstante, para que no generara mayor polémica, inmediatamente aclaró: ‘‘No me refiero a la historia, porque la del Manchester United habla por sí sola, pero, ahora mismo, son el equipo a batir”.

Por otro lado, agregó optimismo para cambiar la tendencia de las últimas dos temporadas con el reciente arribo del nuevo propietario Sir Jim Ratcliffe, presidente de la empresa INEOS: ”Ha venido gente de fuera, que se ve que quiere sumar y hacer evolucionar al Manchester United, y eso siempre es importante”.

Al Manchester United le queda la FA Cup

La FA Cup aparece como la única opción del Manchester United para equilibrar los sinsabores sufridos en esta temporada entre su participación en la Champions League y lo que viene siendo su performance en la Premier League. Sin embargo, en el horizonte asoma el Liverpool, su rival en los Cuartos de Final. Asimismo, se ve como la chance para dar un golpe de efecto.

El duelo entre los de Erik ten Hag y el conjunto comandado por Jurgen Klopp (ya peregrina por las últimas semanas, dado que anunció que dejará el cargo una vez termine esta temporada) se llevará a cabo el próximo domingo 17 de marzo a las 16:30 horas de Europa Central en Old Trafford.

Manchester United, lejos de la clasificación a la Champions League 2024/2025

A pesar de que la Premier League tiene chances de agregar una plaza para la renovada Champions League 2024/2025 (participarán 36 equipos), el Manchester United, hoy, no está clasificando. Se ubica sexto con 44 puntos a 11 del Aston Villa y a 6 del Tottenham, los dos contrincantes que tiene por delante en la tabla y que se estarían quedando con las plazas para la competencia continental.