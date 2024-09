Manchester City vive un auténtico huracán informativo por estas fechas. El inicio del juicio alrededor de su disputa con la Premier League deja noticias de peso en todos los sentidos. Existen chances de que el equipo de Pep Guardiola no pueda disputar el próximo Mundial de Clubes o la Champions del futuro. Por el Etihad trabajan en una contra respuesta de cara a evitar una sanción sin precedentes.

The Telegraph fue el encargado de desvelar todo. Se habla en el portal británico de cómo Manchester City podrían no solamente verse expulsado de la Premier League. También otros torneos como las competencias nacionales o certámenes de UEFA y FIFA podrían suponer un castigo para el equipo de Pep Guardiola en caso de ser declarado culpable. Recordemos que se investiga si el conjunto Skyblue aumentó su presupuesto de patrocinadores de manera ilegal entre los años 2009 y 2023.

¿En qué se basa la estrategia de Manchester City para evitar esto? Pues básicamente en la misma fórmula que otros equipos de la Premier League como Nottingham Forest o Everton han buscado en un pasado no muy lejano. Ambos clubes fueron denunciados y juzgados en la misma comisión independiente que trata el caso del equipo de Guardiola gracias a diversas irregularidades en el Fair Play Financiero durante la temporada pasada. Si bien hubo sanciones al final del camino, ambos históricos del fútbol inglés pudieron retrasar el veredicto final e incluso en ocasiones reducir sus penas.

Manchester City es juzgado por una comisión independiente. Es por eso que otros tribunales como el TAS no podrán entrar en la causa. Lo que sí puede hacer el equipo de Pep Guardiola es que cuando llegue el veredicto a inicios de 2025, se pida a la Premier League que una nueva comisión independiente analice el tema y una posible apelación. Esto no garantiza que la sanción sea anulada. Más sí que se atrasa en los tiempos donde esta se aplica y que por ende Manchester City pudiese seguir haciendo parte de torneos como el Mundial de Clubes.

Manchester City se quedaría sin mucho dinero e ingresos sin el Mundial de Clubes: IMAGO

Es ahí donde portales como The Athletic ponen el foco en estas horas. El medio indica cómo existe ya de por sí en este momento la posibilidad de que el veredicto sobre el Manchester City no llegue hasta el mes de marzo. Una apelación dentro de la propia comisión independiente que lo juzga podría llevar la causa hasta finales de mayo o incluso un poco más tarde. El nuevo Mundial de Clubes de la FIFA repetimos, no empezará hasta el mes de junio del 2025.

Las posibles expulsiones del Manchester City

No solamente es que el equipo pueda quedarse sin un cupo en el Mundial de Clubes o sin su plaza en la próxima Champions League. También torneos como la Carabao Cup o la FA Cup cuentan en sus estatutos con diversas legislaciones que le permitirían a los entes reguladores del fútbol inglés no abrirle la puerta a Manchester City de cara a la siguiente temporada. Un escenario donde el equipo de Pep Guardiola hace parte de la pirámide del deporte británico sin poder participar en ninguno de los torneos nacionales es una realidad.

¿Qué tiene que demostrar Manchester City para ser declarado inocente?

Los 115 cargos apuntan a un solo ítem. Se busca saber si Manchester City infló o no sus presupuestos. Esto se habría hecho por medio de diversos patrocinios con Emiratos Árabes Unidos. Se habrían pagado sumas más que lejanas a lo que realmente se había estipulado en un contrato. Gracias a esto se considera que el club se dopó económicamente y que pudo acceder al mercado de fichajes para sacar ventaja finalmente en el césped. Si en el Etihad pueden probar que la Premier League se equivoca, prácticamente el resto de la demanda se cae por su propio peso.