La avanzada de Arabia Saudita por Mohamed Salah fue un tema de máxima preocupación para Liverpool en el último mercado de pases. Jürgen Klopp sabe que la amenaza de Medio Oriente se mantiene y ya tendría claro quién es su favorito para tomar el lugar del egipcio en caso de que se marche.

Los clubes de Arabia Saudita se han hecho con una gran cantidad de nombres de peso en este último mercado de pases. El traspaso de Cristiano Ronaldo a Al Nassr a inicios de año abrió la puerta para que varias figuras del fútbol europeo firmaran con equipos de Arabia Saudita.

Uno de los fichajes fallidos del último mercado de pases fue el de Mohamed Salah a Al Ittihad. Sin embargo, en Liverpool no están tranquilos y se preparan para una nueva avanzada de Arabia Saudita por el egipcio. En este contexto, Jürgen Klopp evalúa el fichaje del jugador de Bayern Múnich, Leroy Sané.

¿Se marcha Salah?

Está claro que el intento de Al Ittihad por llevarse a Mohamed Salah ha dejado a Liverpool en alerta máxima. Vale recordar que el equipo de la Saudi Pro League puso 200 millones de euros sobre la mesa hace solo unas semanas, pero el club de Anfield logró retener al futbolista.

No obstante, el equipo inglés no baja la guardia con el egipcio. El contrato del jugador finaliza en el año 2025. Por ende, si no consiguen renovar su contrato en los próximos meses, se verán obligados a aceptar las ofertas que lleguen en el próximo mercado de verano.

En este contexto, han sido varios los nombres que han saltado a la mesa como alternativas a Salah. Nombres como Khvicha Kvaratskhelia y Gonçalo Inácio han sonado como posibles reemplazos para el ‘Faraón’, pero el entrenador de los Reds parece tener claro quién debe ocupar el espacio en caso de ver partir a su máxima estrella en 2024.

Klopp quiere a Leroy Sané

Según informa el diario Daily Mirror, el jugador apuntado por Jürgen Klopp para llenar el espacio de Mohamed Salah es Leroy Sané. El extremo parece haber recuperado su mejor versión con su llegada a Bayern Múnich en el año 2020 tras su paso por Manchester City.

El atacante alemán está viviendo un momento espectacular. El jugador ha partido en el once titular de Thomas Tuchel en los 7 encuentros de la Bundesliga (6 goles) y los 2 partidos jugados hasta la fecha en la Champions League (1 gol). Sin duda, un momento brillante para el alemán.

La fuente indica que el momento de Sané ha impresionado a Klopp y Liverpool estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse por la ficha del jugador. Estos podrían romper el récord del fichaje más costoso en la historia del club, superando así los 92 millones de euros pagados por Darwin Núñez.

¿Nueva oportunidad en la Premier?

El talento de Leroy Sané fue detectado por Manchester City en el año 2016, cuando pgaron la suma de 52 millones de euros a Schalke 04 para hacerse con su ficha. Por ende, la Premier League no es un territorio desconocido para el extremo alemán.

Durante su estadía en el equipo ciudadano, Sané jugó un total de 90 partidos en la Premier League (4 temporadas). El extremo registró un total de 25 goles y 32 asistencias en la primera categoría del fútbol inglés. Por lo tanto, la adaptación no sería un problema para el alemán.