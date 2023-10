Arabia Saudita vuelve a pensar en el fichaje de Mohamed Salah. No pudieron concretarlo en el pasado mercado de verano, pero eso no quiere decir que desistan de la chance de tener a la figura egipcia. El director de fútbol de la Liga Profesional Saudí (LPF), Michael Emenalo, le volvió a abrir las puertas a futuro en una reciente entrevista. Mientras tanto, en Liverpool, ya empieza a sonar Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) como reemplazante.

Salah fue protagonista de los últimos días del mercado de verano pasado. Arabia Saudita usó todos los medios posibles para convencer al egipcio y al Liverpool de completar la transferencia por más de 200 millones de euros para que juegue en Al Ittihad. Sin embargo, los Reds resistieron, mientras que el jugador no se manifestó al respecto hasta el momento.

Pero lo que no pudo ser en verano, puede que en el siguiente. Mohamed Salah finaliza su contrato con Liverpool en 2025, por lo que el próximo mercado de mitad de año será la oportunidad perfecta para sacar provecho de su salida. En Arabia Saudita lo quieren sí o sí y así lo ha manifestado recientemente uno de sus directivos más importantes.

Directivo de la Liga saudí quiere a Mohamed Salah

Michael Emenalo es el director de fútbol de la LPF. Fue futbolista y, tras su retiro, trabajó en la directiva del Chelsea. Hoy es el hombre más importante del fútbol saudí y el responsable de los fichajes extraordinarios que lograron los equipos de este país en los últimos mercados. En declaraciones para el medio alemán TZ, reveló sus intenciones de lograr la llegada de Mohamed Salah.

“Mo (Salah) es bienvenido en cualquier momento, pero nadie es presionado ni obligado a venir. Si alguien quiere venir aquí, estaremos encantados de recibirlo. Pero Mo es uno de mis favoritos”, comentó Emenalo en entrevista con el periodista Philipp Kessler para el citado medio.

Al Ittihad volvería a ser el equipo en donde jugaría el egipcio ante estas declaraciones públicas del directivo, de origen nigeriano. Liverpool sabe que no podrá rechazar nuevamente una propuesta de 200 millones de euros. Salah termina el vínculo al siguiente año y, por el momento, no se habló de una renovación de contrato.

En Liverpool ya recomiendan un reemplazo para Salah si se va a Arabia Saudita

Perder a una figura del calibre de Mohamed Salah no es una buena noticia y encontrarle un reemplazo mucho menos. Estamos hablando de una figura de 192 goles con los Reds en 315 partidos y clave para los títulos de la Champions League 2018-2019 y de la Premier League 2019-2020. El egipcio es referente e ídolo de la afición de Anfield.

No obstante, en Inglaterra, ya mencionan un nombre como posible reemplazo de Mohamed Salah, aunque tiene algunas contras. Stephen Warnock, ex jugador de Liverpool, recomendó el fichaje de la figura de Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.”Habría que tener a alguien emocionante en la alineación, el único jugador que me viene a la mente es Kvaratskhelia. Es el único jugador al que miras y piensas que es joven y tiene potencial y puede jugar”, comentó en declaraciones a talkSPORT.

¿Kvaratskhelia puede hacer olvidar a Mo Salah?

Kvaratskhelia es uno de los futbolistas más explosivos de toda Europa. Rompió estadísticas de regates y participaciones en goles en la última temporada donde fue campeón con Napoli. Varios clubes le pusieron el ojo, pero el conjunto partenopeo no lo cederá tan fácil. Su agente Christian Emile le comentó al periodista Fabrizio Romano que el precio de salida del georgiano es de 100 millones de euros.

Al aspecto económico, también hay que sumarle un punto en cuanto al armado del equipo. Kvaratskhelia destaca jugando por el sector izquierdo del ataque, a diferencia de Salah lo hace por la derecha. Ambos juegan en tales posiciones del campo para aprovechar mejor el cambio de perfil. Por lo cual, si bien pueden tener similitudes en cuanto a lo desequilibrantes que son en ataque, no coinciden en el puesto del campo.

De todas maneras, Liverpool tiene en agenda a Kvaratskhelia como potencial fichaje. El propio Jürgen Klopp lo supo elogiar. “El chico es realmente bueno, muy rápido (…) es descarado, puede entrar, sale fuera, eso siempre hace que sea todo más difícil. Un buen jugador”, comentó sobre él antes de los duelos entre ambos equipos en la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¿Será el elegido para olvidar a Salah?