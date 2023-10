Liverpool se quedó a las puertas del liderato en la Premier League con una derrota en Londres donde los Reds fueron víctimas de ‘errores humanos importantes’ por parte del VAR. Tras los reconocimientos de la propia FA sobre el tanto anulado a Luis Díaz, desde Anfield responden con un duro comunicado antes de empezar acciones contra lo ocurrido en Tottenham. Jürgen Klopp, más que enojado con la situación.

El gol en propia puerta de Joel Matip cerró una tarde negra para los Reds al norte de la capital inglesa. Las expulsiones de Diogo Jota y Curtis Jones desataron la ira de un Klopp que estuvo a segundos de llevarse un valioso punto de Londres. Todo esto fue precedido de un tanto anulado al colombiano Luis Díaz por fuera de juego en la primera parte que horas más tarde encontraría comunicados de PGMOL (organismo arbitral de fútbol profesional inglés) reconociendo el fallo del juez en dicha jugada. Liverpool responde.

“Hoy no conseguiremos puntos por ello, así que no sirve de nada…Nadie espera que las decisiones sobre el terreno de juego sean correctas al 100%. Creo que todos pensamos que la llegada del VAR facilitaría las cosas”, palabras del propio Klopp tras el 2-1 visto en Londres. Hace solo unas horas Liverpool emitía un duro comunicado para buscar soluciones.

Todo en duda

Contundentes palabras llegan desde un equipo que podía ponerse líder ganando en Londres tras la derrota de Manchester City ante Wolverhampton. La punta sigue en manos de los skyblues tras la caída de un Liverpool que avisa que: “Explorará las distintas opciones disponibles, dada la clara necesidad de escalar y resolver”. La FA, al tanto de todo.

Lo ocurrido en Londres desata una batalla interna que habrá que ver como sigue para un equipo que ahora mismo es cuarto en la Premier con 16 unidades en 7 encuentros. Liverpool estalla tras el tanto mal anulado a Luis Díaz y se pone en manos de su departamento jurídico para encontrar soluciones a un hecho en Londres que puede valer plaza de Champions o título al final del camino. Los jueces del duelo ante Tottenham, apartados por la PGMOL.

El comunicado del Liverpool

“Aceptamos plenamente las presiones bajo las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones deben ser aliviadas, no exacerbadas, por la existencia e implementación del VAR. Por lo tanto, no es satisfactorio que no se haya concedido tiempo suficiente para permitir que se tomara la decisión correcta y que no se produjera ninguna intervención posterior.

También es inaceptable que tales fallos ya hayan sido categorizados como “errores humanos importantes”. Todos y cada uno de los resultados deben establecerse únicamente mediante la revisión y con total transparencia.

Esto es vital para la confiabilidad de la toma de decisiones futuras, ya que se aplica a todos los clubes y los aprendizajes se utilizan para mejorar los procesos con el fin de garantizar que este tipo de situación no vuelva a ocurrir. Mientras tanto, exploraremos la gama de opciones disponibles, dada la clara necesidad de escalamiento y resolución”.