Un complejo escenario atraviesa uno de los jugadores que fue fundamental en la campaña del Leicester City como campeón de la Premier League. Esto trata de Danny Driwnwater, quien tras ganar la liga inglesa dio un salto de calidad mayor al ser vendido al Chelsea por 40 millones de euros.

Sin embargo, las lesiones truncaron su estadía en los ‘blues’. Lo que desencadenó en que varara por diversos clubes. Burnley, Aston Villa, Kasimpasa de Turquía y el Reading en la Championship fueron sus destino. Pero sin éxito alguno, lo que desencadenó en que quedara a la deriva sin club.

Un momento complicado para el jugador formado en Manchester United, ya que hasta la fecha no ha recibido ningún ofrecimiento. “He pensado: ¿tan fuera de forma estoy hasta el punto de que ningún equipo quiere llevarme gratis?’ (…) estoy esperando algo me emocione. Necesito ese ardor otra vez“, expresó a SportsBible.

Situación que se ha debido a que ha pasado más de 400 días sin pisar una cancha de fútbol. El último encuentro que disputó fue el pasado 22 de abril del 2022. Tiempo más ha sabido administrar gestionando emprendimientos y dedicarse por completo a la familia.

Pese a ello, sueña con volver a jugar. El fútbol es lo que lo apasiona y hasta ofrece una fórmula ganadora si lo llegan a juntar con un viejo conocido. “Me gusta la opción de la liga de Arabia Saudita. Sería una gran experiencia. Se han llevado a jugadores de calidad como Benzema, Ronaldo y Kanté. Si un equipo me junta con Kanté, tendría una fórmula ganadora asegurada”, recalcó el centrocampista.

Pero ahora tampoco se cierra a la opción de volver a dónde fue feliz. Esto porque tras el descenso, estaría comprometido por completo a retornar a la Premier League al Leicester City. “Me iría al 100% , lo he dejado claro. Tiene un lugar especial para mí. Ayudarlos a regresar a la Premier League es algo que me encantaría“, recalcó a Football Daily.