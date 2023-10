El impacto de Jude Bellingham en el fútbol de élite parece no tener límites. Tras una nueva actuación de clase mundial ante Italia en las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa, el volante de la selección inglesa negó cualquier posibilidad de verle en una verle Premier League que hizo todo lo posible en verano por evitar su paso al Real Madrid. Declaró amor a la casa blanca hasta prácticamente el 2040.

3-1 y pasaje a Alemania. Todo en una fiesta de fútbol donde Bellingham dio una asistencia que asombró a Wembley. Inglaterra se rinde a su estrella, quien fue consultado por ESPN sobre la posibilidad de jugar algún día en la Premier League. Recordemos que antes de llegar al Bernabéu, solo jugó en Birmingham (segunda división) y Borussia Dortmund. Jude niega todo de momento: “Quiero quedarme en el Real Madrid los próximos 10 o 15 años de mi vida”.

“Estar en el Madrid me mejoró como jugador cien por cien. Estar cerca de esas mentalidades y calidad de jugadores todos los días te lleva a un nuevo nivel”, declaraciones de un Bellingham que ya recorren todos los medios. ¿Por qué? Pues por qué desde su arribo a la casa blanca siempre se especuló con la posibilidad de seducirle con la Premier League en unos años. Operación más que difícil.

Real Madrid derrotó a gigantes como Chelsea, Liverpool o Manchester City en una operación que llegó a los 130 millones de euros si incluimos variables. Fue una negociación rocosa y donde la Premier puso más dinero que los Merengues. Nada valió para recuperar al hijo pródigo de una nación que alucina con su presente en la capital española. Bellingham cierra la puerta a la mejor liga del mundo con elogios hacia un conjunto blanco revolucionado con su presencia. También elogió a Carlo Ancelotti: “Donde juego con él es donde el me ve, en esa posición. Me encanta la libertad que me dan”.

10 partidos, 10 goles y tres asistencias. Todo esto con 19 años y en sus primeros meses por LaLiga. Los registros de Bellingham superan incluso los que cosechase Cristiano Ronaldo en el Bernabéu. Si bien a largo plazo será imposible sostenerlos por cuestiones de lógica o posición, nadie ignora el nacimiento de una estrella que se ve como mínimo hasta el 2033 en Real Madrid. La Premier League, imposible de momento.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bellingham en Real Madrid?

Fichado en el mes de junio desde el Signal Iduana Park, Jude Bellingham ostenta ahora mismo un contrato con Real Madrid que llega hasta el 2029. Cuando termine el volante apenas tendrá 25 años, por lo que para cumplir sus sueños de 2033 o 2038 en el Bernabéu habría que renovar este. Es el ojito derecho del Bernabéu.

Los números de Bellingham con Inglaterra

Tras su actuación de élite ante Italia, Jude Bellingham acumula con la máxima división de los Tres Leones un total de 27 partidos y 2 tantos. Tiene ya en su espalda la mítica 10 de nombres como Geoff Hurst, Wayne Rooney, Steven Gerrard o Gary Lineker.