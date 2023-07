Mac Allister no es suficiente: Klopp admitió sus intenciones de fichar otro volante

El mercado de pases del Liverpool es, de momento, uno de los más acotados de toda la Premier League. Jurgen Klopp ha incorporado a Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai a su plantilla, pero no se contenta con ello.

En una reciente conferencia de prensa entregada en plena gira del club por Asia, Jurgen Klopp reveló que tiene intenciones de sumar un mediocampista más a su plantilla.

Jurgen Klopp quiere un nuevo volante que se sume a Mac Allister y Szoboszlai

“Definitivamente es importante mejorar el mediocampo”, comentó Jurgen Klopp, que sufrió múltiples bajas en dicha zona del campo. Con las salidas de Henderson, Fabinho, Thago y Keita, entre otros jugadores, el entrenador alemán necesita actualizar el centro del campo. “Es algo que tenemos que hacer, eso está claro”, sentenció.

“Estamos trabajando en soluciones, primero la gente quiere cambios, ahora están todos preocupados por los cambios. Somos realmente optimistas sobre ello, y estamos emocionados”, completó. Y es que sabe que necesita una piedra angular para acompañar a Mac Allister y Szoboszlai.

De acuerdo a los reportes, los dos nombres que parten con ventaja en esta cruzada son los de Romeo Lavia, del Southampthon y Cheick Doucoure, del Crystal Palace. Estos son los dos jugadores que más le gustan al entrenador.

La salida del capitán

Klopp también se refirió a la partida de Jordan Henderson, capitán del equipo, y con quien ha compartido ocho años en el Liverpool. “¿Si me sorprendió cuando Henderson me dijo que quería irse? Claro. El sabía la situación, que queríamos que se quedara, pero si decidía irse no íbamos a ponerle piedras en el camino”, afirmó.

De acuerdo a los informes, Virgil Van Dijk emergerá como nuevo capitán del Liverpool para el próximo curso.