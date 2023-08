“No quiero jugadores que no quieran estar aquí”, declaraba el propio Pep Guardiola jornadas atrás en unas palabras que no van de la mano con los intereses de un Manchester City decidido a blindarse. Bernardo Silva pasa a ser la máxima prioridad de una entidad decidida a no perder a su figura a manos de Barcelona, PSG o Arabia Saudita.

The Times desvela los últimos hechos alrededor del vigente campeón de Europa en una mercado donde los fichajes de Josko Gvardiol y Mateo Kovacic ya son disfrutados por Pep. Si bien se espera por Lucas Paquetá desde West Ham, la prioridad pasa por asegurarse el futuro de un Bernardo Silva clave para el proyecto skyblue a corto, mediano y largo plazo.

El luso ha sido objetivo de PSG, Barcelona y Arabia desde hace semanas. Manchester City ha cerrado la puerta a cualquier traspaso, incluido uno donde solo se perdiera a Silva durante 12 meses en el Camp Nou por una cesión con opción de compra. Bernardo se aleja de un Barcelona donde ya se hacen eco de los pedidos de Guardiola a la directiva de Mansour bin Zayed Al Nahayan.

Blindaje total

The Times asegura que Bernardo Silva recibirá antes de que termine el mes de agosto una contundente oferta de renovación para seguir liderando la medular del City. 2025 es la fecha final de un acuerdo que se pretende extender y de esta manera cerrar la fuga de talento que ha dejado el Etihad estos meses. Pep, aliado del Barça en la operación Joao Cancelo, no actuará igual por el ex Sporting de Lisboa. Se habla de una mejora salarial, así como de rol en una plantilla donde las lesiones de Kevin De Bruyne hacen saltar las alarmas en todos los sentidos.

PSG, Arabia y Barcelona, atentos a las próximas semanas de un jugador tan importante para Pep como para los proyectos que pretendían contar con sus servicios. Afirman desde The Times que en caso de rechazar dicha propuesta de renovación, Bernardo Silva no tendrá las puertas del Etihad abiertas hasta el verano del 2024.