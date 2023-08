Manchester City asume con calma un verano donde los vigentes campeones del triplete se mueven desde la sombra y en silencio. Pep Guardiola todavía espera por novedades desde Alemania mientras confirma el regreso de su mano derecha a la disciplina del Rey de la Premier League.

Josko Gvardiol se encuentra a horas de ser skyblue, Mateo Kovacic ya disfruta de dicho slogan y figuras como Riyad Mahrez han dicho adiós. Verano tranquilo por Manchester, donde por el lado azul de la ciudad reina el optimismo y la felicidad tras los éxitos cosechados en los últimos seis meses. El domingo inicia una temporada con hasta seis torneos en juego y la posibilidad de incluso ser campeones del mundo. Hay que reforzarse incluso ‘fuera’ del césped.

Fue el propio Guardiola quien confirmó el último fichaje del City en este sentido. Tras un breve paso por Al-Sadd de Qatar, Juanma Lillo retorna a las filas de Pep y se pone el buzo de asistente para una campaña que repetimos, será la más especial en los casi 142 años de la entidad de Manchester. Fiesta en el Etihad por el hombre que más ha marcado al ex entrenador del Barcelona.

¿Qué dijo Guardiola sobre la vuelta de Juanma Lillo?

“Nos ha ayudado mucho. Sin su influencia sería imposible estar donde estamos en la tabla…Me conoce perfectamente, sabe lo que necesito en el momento justo. En los malos momentos, me hace sentir tranquilo. Juanma tiene un sentido especial para ver cosas que yo no veo o leer situaciones del partido difíciles de encontrar para mí”, reconocía el propio Guardiola sobre quien no olvidemos fuese su entrenador en Dorados de Sinaloa allá por el 2003.

Tras ganar dos Premier League, una Copa de la Liga y alcanzar la final de la Champions UEFA League 2020-21, Juanma Lillo retorna al City a la espera de que Gvardiol sea el próximo: “Es un amigo, un colega y una inspiración. Estoy tan, tan feliz de que esté de vuelta aquí en Manchester. Elevará los estándares porque trabaja muy duro todos los día”.