Nueva jornada informativa alrededor de un Barcelona donde no solo hay últimas horas en relación con nombres puntuales como Frank Kessie o Ansu Fati. El conjunto culé empieza a trazar sus ofertas para quedarse con un Bernardo Silva que encanta a Xavi. Manchester City rechaza la primera opción para ver al luso por Cataluña.

Para nadie es un secreto: Bernardo encanta en el vigente campeón de LaLiga y estos harán lo que esté en sus manos para quedarse con sus servicios. Pep Guardiola pedía por ofertas concretas y no rumores alrededor de una trama donde la voluntad del jugador será clave. Los 11 millones de la venta de Kessie a Arabia Saudita apuntan a Manchester.

“Pero no quiero jugadores que no quieran estar aquí. Si lo quieren, necesitamos que haya una oferta buena y no la tenemos. Si lo quieren, se subirán a un avión, vendrán aquí, hablarán con nuestro director deportivo para llegar a un acuerdo”, palabras de Pep horas antes de caer en Wembley y ante Arsenal por la Community Shield. Pues ya hay ofertas que llegan al Etihad.

Rechazada

Mundo Deportivo no solo asegura los deseos de Bernardo Silva por ser culé, sino igualmente las primeras tratativas de la entidad dirigida por Joan Laporta para buscar su fichaje. El luso no podrá llegar por medio de una trasferencia gracias a la situación económica del Barcelona, más si por medio de acuerdos a largo plazo que permitan amortizar mejor la operación. Guardiola de momento se niega.

Concretamente, se reporta por Mundo Deportivo que Barcelona ofreció una cesión con opción de compra obligatoria (60 millones de euros) que debería abonarse el 1 de julio del 2024. De momento no hay luz verde, Manchester City quiere dinero y seguirá habiendo charlas. Bernardo Silva, una obsesión tanto para Xavi como para Guardiola de cara a una temporada vital para ambos proyectos. ¿Joao Cancelo? También se busca su arribo con préstamos que de momento no encajan en el Reino Unido.