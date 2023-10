Manchester United volvió a ser víctima de sus errores por una UEFA Champions League que no perdona y que tiene ahora mismo a lo Red Devils contra las cuerdas. La derrota por 2-3 ante Galatasaray en Old Trafford, nuevo paso en falso de un proyecto donde empieza a terminarse el crédito para Erik Ten Hag. Se firmaron ayer los peores números en casi 60 años del club.

Rasmus Højlund y su doblete parecen ser el único hito para festejar en una jornada que deja a los Diablos Rojos con 0 puntos en Champions, que volvió a mostrar las falencias de la plantilla y que pone la eliminación de la Liga de Campeones a un paso de ser realidad. Ten Hag no encuentra respuestas, habla de unidad y por los medios ingleses ya se preguntan cuanto más puede perdurar su rol de intocable en Old Trafford. The Athletic, Guardian y Daily Mail hablan de asumir responsabilidades.

“Todo está abierto. Todavía quedan cuatro encuentros por jugar. Además, tenemos que enfrentar dos veces a Copenhague. Los partidos van a ser duros, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cuál es nuestro objetivo. Queremos seguir dando pelea en el grupo y mantener con vida nuestras chances de clasificar”, algunas de las reflexiones del neerlandés en rueda de prensa. El sábado enfrenta a Brentford en una Premier League donde es décimo.

Números sin precedentes

Los datos no mienten y hablan de un United con serias falencias a nivel defensivo. En lo que vamos de campaña los diablos rojos han recibido 18 goles en 10 partidos, su peor cifra desde la 1966/67 (20). La situación es límite en Premier y Champions, donde el margen de error no existe mientras los cuestionamientos a Andre Onana crecen con cada jornada que pasa. El proyecto sufre un traspié ni mucho menos menor.

Manchester United se refugia ahora mismo en un duelo ante Brentford donde buscará salir de dos derrotas consecutivas y de 4 en los últimos 6. Ten Hag pide unión, su defensa toca fondo y Old Trafford asume semanas claves para ver en que termina el enésimo proyecto para rescatar un gigante en horas bajas. Galatasaray, verdugo en todos los sentidos.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Altay Bayindir (Fenerbahçe), Rasmus Hojlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter), Jonny Evans (Leicester) y Sofyan Amrabat (Fiorentina). Además, llegó Sergio Reguilón (Tottenham) en calidad de cedido.