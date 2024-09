Manchester United ya analiza cuatro nombres para reemplazar a Ten Hag en caso de que la situación no cambie de rumbo. Hojas de vida todo tipo.

Momentos de mucha tensión en un Manchester United donde la figura de Erik Ten Hag se encuentra en la mira. La derrota frente a Tottenham en Old Trafford muestra las carencias de un proyecto que no termina de arrancar y que sin dudas se queda sin margen de error para lo que viene por delante. Se dice en Reino Unido que los Red Devils ya analiza cuatro nombres para reemplazar al entrenador neerlandés.

Se unen dos informaciones. La primera pasa por Sky y The Athletic, donde se avisa de como a directiva de INEOS empieza a impacientarse con un equipo que no arranca en Premier League como Europa League. Del otro lado del tablero surgen las tramas abiertas por portales como The Sun o Manchester Evening news. Ten Hag debe dar un paso al frente para evitar un giro de 180 grados. Suenan Oe Gunnar Solskjaer, Graham Potter, Maximiano Allegri y Edin Terzic.

“No estoy pensando en ser despedido, en absoluto. Todos hemos tomado la decisión de permanecer juntos…La propiedad, el personal, los jugadores, yo mismo. Tomamos la decisión a partir de una revisión clara de lo que tenemos que hacer. Sabíamos que llevaría algún tiempo. Estamos juntos en la misma página”, reflexiones de un propio Ten Hag que ayer luego del 0-3 no negó la crisis de rendimiento de su equipo.

Cuando miramos los nombres comentados hay que repasar algunas cuestiones. Solskjaer no entrena desde salir de Manchester justamente para que entrase Ten Hag. En cuanto al ex Chelsea, Potter también se ha visto relacionado con una sección inglesa donde es considerado como el plan B en caso de que Pep Guardiola no tome el barco en verano del 2025. Allegri también se encuentra libre tras dejar Juventus y el mismo escenario se repite con un Terzic sin equipo luego de llegar a la final de la Champions con Dortmund.

Ten Hag, con cada vez menos crédito en Manchester United: IMAGO

¿Más nombres? Pues de momento el que no surge es de un Thomas Tuchel que tras la llegada de INEOS en primavera era uno de los apellidos más fuertes que se tenían en la carpeta. Pero ojo, porque también se le ha puesto como posible futurible para la selección inglesa y el ex Bayern Múnich dejó en claro por junio que necesitaba un año sabático tras un convulso paso por Baviera. Manchester United espera por una serie de jornadas donde habrá que ver si Ten Hag mantiene o no el cargo.

Los números de Ten Hag en Manchester United

Tras un paso más que glorioso por Ajax, Erik Ten Hag llegaba a Old Trafford en verano del 2022 para buscar un paso al frente. 123 partidos, 69 victorias, 20 empates, 34 derrotas, 210 goles a favor, 158 en contra y títulos de FA Cup como Carabao, componen el paso de neerlandés por un club en la mira ahora mismo.

¿Por qué mantuvo su cargo Ten Hag en verano?

Por ganar de la FA Cup al Manchester City en Wembley. Es el único motivo que medios como The Athletic encuentran para explicar como después de la peor campaña en a era post Ferguson, Ten Hag se mantuvo al frente de un gigante en horas más que bajas: “Nos recuperaremos. Siempre hay un nuevo día y aprenderemos de él. Mis jugadores tienen un carácter fuerte y nos recuperaremos. Tenemos que aprender de esto rápido”.