Mason Greenwood acuerda su desvinculación del Manchester United: "Sé que la gente me juzgará..."

Mason Greenwood surgió como la gran promesa del Manchester United en época de pandemia, allá por 2020, cuando los encuentros se disputaban a puertas cerradas. Tal vez por ello nunca terminó de conectar con los fanáticos, y luego de ser llevado a juicio por acusaciones de violación, la relación que nunca fue muy cercana, terminó de romperse.

A pesar de haber sido absuelto del caso, muchos fanáticos de los Red Devils han seguido señalando a Greenwood por todo aquello de lo que ha sido acusado y esto ha terminado con la decisión revelada por el propio futbolista esta mañana.

Greenwood deja el Manchester United

De acuerdo a lo informado tanto por el jugador como por el club, Mason Greenwood y Manchester United han llegado a un acuerdo para la desvinculación del club. El futbolista de 21 años podrá seguir con su carrera, pero lo hará lejos de Old Trafford.

A pesar de todo, Greenwood dejó una sentida carta en la cual se refiere tanto a los fanáticos como al club y también a aquellos que han estado a su lado en estos momentos.

La carta de Greenwood

“Quiero empezar diciendo que entiendo que la gente me juzgará por lo que han visto y escuchado en redes sociales, y que la gente pensará lo peor.

Crecí y fui educado para saber que la violencia y el abuso en cualquier relación esta mal, no hice las cosas de las que se me acusa y, en febrero, fui liberado de los cargos.

Sin embargo, acepto que he cometido errores en mi relación, y me haré cargo de mi parte de la responsabilidad en las situaciones que han llevado a la publicación en redes sociales.

Estoy aprendiendo a entender mis responsabilidades para dar un buen ejemplo como un futbolista profesional y estoy enfocado en la gran responsabilidad de ser un padre y un buen compañero.

La decisión tomada hoy ha sido parte de un proceso colaborativo entre Manchester United, mi familia y yo. La mejor decisión para todos es que yo continúe mi carrera profesional lejos de Old Trafford, donde mi presencia no será una distracción para el club. Agradezco al club por todo su apoyo desde que me uní con 7 años. Siempre habrá una parte mia que será del United.

Estoy enormemente agradecido a mi familia y seres queridos por su apoyo, y ahora es mi turno de devolver la confianza que me han mostrado. Intentará ser un mejor futbolista, pero aún más importante, un buen padre, una mejor persona y usar mis talentos en una forma positiva tanto dentro como fuera de la cancha.”

En 129 partidos, Greenwood convirtió 35 goles con el Manchester United y seguramente habrá más de un club interesado en darle la oportunidad de limpiar su imagen y hacer el camino que estuvo llamado a hacer dentro del fútbol.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Rasmus Højlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter de Milán) y Jonny Evans (Leicester). En tanto, volvió de su préstamo Eric Bailly (Marsella).

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos. Finalmente, Mason Greenwood dejó el club en un acuerdo entre ambos.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras su derrota ante Tottenham, el próximo encuentro del Manchester United será el sábado 26 de agosto, cuando reciba al Nottingham Forest en Old Trafford por la tercera fecha de la Premier League.