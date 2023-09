Ole Gunnar Solskjaer fue entrenador del Manchester United entre 2018 y 2022. Durante ese período, llegaron jugadores como Harry Maguire (se convirtió en el defensor más caro del fútbol mundial), Jadon Sancho y Bruno Fernandes, entre otros. No obstante, al Old Trafford podrían haber arribado otras grandes figuras como Erling Haaland o Jude Bellingham, según reveló el propio protagonista.

La confesión la hizo al periódico The Athletic y no solo contó que se fijaron en el actual atacante del Manchester City y en el volante del Real Madrid, sino en otros tres jugadores que hoy son figuras en sus equipos, como Declan Rice del Arsenal, Harry Kane del Bayern Munich y Moisés Caicedo del Chelsea.

“No pudimos comprar a los jugadores que mencioné al club. Erling Haaland, antes de debutar en el Red Bull Salzburgo. Declan Rice, que no habría costado lo que costó en verano”, adelantó Ole Gunnar Solskjaer que además, soltó: “Habría fichado a Kane todos los días de la semana y tenía entendido que él quería venir. Pero el club no tenía el presupuesto debido a las limitaciones financieras del Covid-19, no había un pozo sin fondo”.

En cuanto a Jude Bellingham expresó: “Lo queríamos desesperadamente. Es un jugador hecho para el Manchester United, pero respeto que haya elegido al Dortmund. Probablemente eso fue sensato. Pero es por eso que respeto a Aaron Wan-Bissaka, Dan James y Jadon. Los jugadores jóvenes se prepararon para llegar a un equipo que no estaba al 100 por ciento como cuando llegué”.

Para cerrar, explicó por qué no avanzaron con el futbolista de la Selección de Ecuador mencionado anteriormente: ”Hablamos de Moisés Caicedo, pero sentimos que necesitábamos jugadores listos para ese momento. El Brighton es muy bueno dejando que los jugadores vengan del extranjero y se adapten durante un año y medio. En el United no puedes darte ese lujo y eso le ha costado al club muchos jugadores”.