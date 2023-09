La actualidad del Chelsea es bastante inquietante, sin competiciones europeas por toda la temporada y con apenas cinco puntos en la Premier League, los Blues no parecen encontrar el rumbo.

Uno de los pocos jugadores que está rindiendo de forma regular en el primer equipo es Enzo Fernández, y uno creería que bajo la tutela de Poch, el volante argentino podría tener algún trato preferencial. Sin embargo, es todo lo contrario.

Los dichos de Pochettino sobre Enzo Fernández en el Chelsea

Hablando en conferencia de prensa previo al próximo partido ante Aston Villa, el entrenador del Chelsea tuvo que responder ante la situación de la capitanía en el equipo. El dueño de la cinta es Reece James, quien está lesionado, y para Pochettino, el portador ideal en su ausencia no es Enzo Fernández, líder de juego del equipo, sino su compañero en el centro del campo: Conor Gallagher.

“Creo que es importante construir algo para el futuro. No sólo para el presente. Él esta allí, y ser capitán no es únicamente poner una cinta en tu brazo”, explicó Pochettino. Luego, pasó a explicar por qué Enzo tuvo la cinta un rato en un partido, pero por qué no debe ser el capitán del equipo.

“Para clarificar, creo que fue Thiago quien le dio la cinta a Enzo, pero Enzo todavía tiene problemas con su inglés. Si tenemos que comunicarnos con el árbitro y todo, creo que Conor puede hacer ese trabajo por mi. Prefiero a Conor por sobre Enzo porque creo que Conor puede comunicarse mejor”, declaró ante la prensa.

La reciente llegada de Enzo Fernández a la Premier League se traduce en una falta de conocimiento del idioma, y esa es el punto negativo principal para Pochettino. “Enzo no está listo para ser capitán. No es sólo por su carácter o personalidad. Necesitas comunicarte con la gente y si todavía no manejas el idioma correctmente, no puedes ser capitán… ¿No? No sé, tal vez me equivoco pero es mi opinión“, sentenció.

Veremos si, con el tiempo, Enzo termina adaptándose a la cultura inglesa y de esta forma se gana la confianza del entrenador para portar la cinta durante los partidos.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Chelsea?

El Chelsea buscará comenzar a encontrar su forma en la Premier League cuando reciba al Aston Villa, este domingo 24 de septiembre en Stamford Bridge, en un encuentro válido por la sexta fecha de la competición.