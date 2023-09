En un fútbol tomado por clubes estado y nacionales que como Arabia Saudita muestran el cambio de paradigma de este juego, todavía quedan ‘románticos’ que como Antoine Griezmann, rechazan todo el dinero del mundo a cambio de la gloria eterna. El delantero del Atlético de Madrid confiesa que un récord evitó su marcha a Oriente Medio.

El delantero de 32 años disfruta por estas horas de un parón de selecciones donde fue una de las voces en hablar junto a Didier Deschamps a hora de medirse con Irlanda por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Naciones. Griezmann desvela que si hubo contactos para llevarle al certamen que ya disfruta de los Neymar, Karim Benzema o Cristiano Ronaldo.

“Hubo llamadas y acercamientos, pero estaba concentrado con mi club…Le dije a mi hermana: ‘No me muevo, me quedo aquí’. Voy a intentar batir el récord. Tardé mucho tiempo en ser readmitido por los aficionados, así que por ahora no es el momento de irme”, palabras del hombre de Diego Pablo Simeone sobre la decisión de seguir por el fútbol europeo.

A 15 goles de la historia

Es la cifra que le queda a Griezmann para ser el máximo anotador en la historia del conjunto Colchonero. A 7 de septiembre solo Paco Campos, Adrian Escudero y Luis Aragonés con 172 tantos superan los 158 goles de Antoine por el Metropolitano. Fabrizio Romano confirma vía Twitter que el galo nunca se vio tentado por el dinero de Riad o sus jeques.

¿Los buscaron desde el Parque de Los Príncipes? Atentos a Romano: “Antoine Griezmann nunca se dejó tentar por propuestas ni planteamientos este verano. Los clubes saudíes quisieron pujar ofreciendo un salario enorme pero ni siquiera fue un tema para Griezmann…No hay negociaciones tampoco con el PSG ya que Antoine nunca se ha planteado dejar el Atlético”.

A sus 32 años y con todavía más de media temporada por delante, Griezmann se pone el objetivo de alcanzar a un mito como Luis Aragonés como máximo anotador en la historia de un Atlético de Madrid donde el galo supone pasado, presente y futuro. Arabia Saudita, lejos de ser una posibilidad ahora mismo para el zurdo de Le Bleus.

¿Qué jugadores se fueron del Atlético de Madrid esta temporada?

Los Colchoneros, en tanto, transfirieron a Renan Lodi y Geoffrey Kondogbia (Marsella), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), además del cedido Matheus Cunha (Wolverhampton). Por su parte, Sergio Reguilón terminó su préstamo (Tottenham) y se fueron libres Matt Doherty (Wolverhampton) y Manu Sánchez (Celta). Y, finalmente, se fueron cedidos Santiago Mouriño, Germán Valera y Víctor Mollejo (Zaragoza), Giuliano Simeone (Alavés), Javi Serrano (Sturm Graz) y Carlos Martín (Mirandés).