“¿La lesión de Rodri? Aún no conozco detalles”. Esto se limitó a comentar Pep Guardiola ayer después del empate ante arsenal y donde la baja de su centrocampista supone el mayor de los riesgos pensando en el corto plazo. Manchester City pierde a una de sus principales figuras a en pleno inicio de la temporada. Los números del equipo del catalán sin el campeón de la pasada Eurocopa levantan las alarmas. Real Madrid también cruza los dedos.

Todo se dio a la salida de un córner y luego de un choque de rodillas que acabó con Rodri en el suelo y pidiendo el cambio. Rápidamente el gesto de Guardiola cambió llamativamente y si bien por Inglaterra se especula con una rotura de ligamento cruzado habrá que esperar al dictamen oficial. De momento, se empiezan a sacar predicciones sobre cómo podría cambiar Manchester City y los números no son ni mucho menos alentadores pensando en la lucha de la Premier League con Arsenal. Recordemos que el futbolista sonó para la Casa Blanca a lo largo de los últimos meses como un posible refuerzo en el futuro.

Todo ello teniendo en cuenta como Manchester City atraviesa en este momento un juicio que podría terminar incluso con el equipo de Pep Guardiola fuera de la pirámide de fútbol inglés. En este sentido se habló de Real Madrid como uno de los equipos más interesados en un Rodri que se ha hecho más que vital en los planes del catalán y que ahora mismo atraviesa horas vitales de caras a ver la gravedad de su lesión sufrida ayer.

¿Cómo le va los Skyblues sin Rodri? Si miramos las últimas 3 temporadas el español apenas se perdió 13 partidos oficiales con el equipo de Pep Guardiola sin contar encuentros donde no estuvo por decisión técnica. Algunos fueron por lesión, otros producto de suspensiones y el balance general no es ni mucho menos optimista para el Etihad. 8 victorias y hasta 5 derrotas firma Manchester City a lo largo del último tiempo sin su futbolista más relevante de los últimos 24 meses. No olvidemos que incluso reemplazantes fichados en el mercado como Kalvin Phillips ya dejaron el club y otros como el croata Mateo Kovacic no terminan de dar un paso al frente.

Momento exacto de la lesión de Rodri en Manchester City: IMAGO

Los peores rumores por la prensa inglesa hablan de una rotura de ligamento cruzado. Los más optimistas solamente de una dura distensión que sacaría a Rodri un par de meses de los terrenos de juegos. Las imágenes vistas ayer por el Etihad ni mucho menos invitaban a un positivo escenario de cara a lo que viene. Guardiola cruza los dedos y en una temporada donde Manchester City puede superar los 70 partidos oficiales, se espera que Rodri pueda regresar lo antes posible a un equipo que tiene dos caras sin su presencia.

Arteta cuestionó el arbitraje vs. Manchester City

Apasionante empate a dos goles entre Arsenal y Manchester City. El entrenador del equipo londinense se quejó de manera más que aireada de la roja vista por su equipo en la primera parte y cuando el marcador les ponía por delante. Aquella interrupción de Leandro Trossard al juego, de lo más comentado por estas horas en el Reino Unido: “Espero que a partir de ahora la Premier tenga 100 expulsiones iguales”.

Los próximos partidos del Manchester City

El equipo de Guardiola recibirá a Watford en las próximas horas. Se visitará Newcastle el fin de semana por la Premier League y antes de viajar a Bratislava para una nueva jornada de Liga de Campeones. Tras esto habrá choques con Fulham, Wolverhampton y nuevamente Sparta Praga por la Copa de Europa. En las horas de la tarde se espera el primer dictamen médico alrededor de Rodri.