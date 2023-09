A pesar de haber llegado a Old Trafford como un fichaje estelar de 85 millones de euros, Jadon Sancho pasa sus peores horas en Manchester United. El inglés está en una extendida pelea con Erik ten Hag y sus chances de volver a pisar el césped bajo sus órdenes parecen cada vez más lejanas.

“Por favor, no crean todo lo que leen. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas“, había disparado Sancho en redes sociales para desmentir a Ten Hag. El neerlandés se había justificado ante la prensa por no convocarlo a un juego por su rendimiento en las prácticas.

En consecuencia, el director técnico no aguantó que lo trataran de mentiroso y apartó completamente a su jugador del equipo. En las últimas semanas, el ex Borussia Dortmund estuvo trabajando diferenciado con un entrenador personal, pero la situación escaló en los últimos días.

Según Mirror, Ten Hag le prohibió el acceso a las instalaciones del primer equipo de Manchester United, incluyendo el comedor en el que almuerzan todos sus compañeros. Esto hizo que el plantel se sintiera incómodo y busca reparar la situación entre ambos.

“Los compañeros de Jadon le han estado diciendo que dé marcha atrás y le pida perdón al DT. Quieren que se disculpe. Simpatizan con él y con lo que siente, pero reconocen que se cruzó una línea con lo que publicó“, reveló al medio británico una fuente cercana al equipo.