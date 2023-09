Antony rompió su silencio y enfrentó la grave acusación que realizó su ex pareja. Lo que provocó su salida de la convocatoria con Brasil y además podría significar el final de su estadía en Manchester United.

La víctima de las agresiones, identificada como DJ Gabriela Cavallin, ya realizó la denuncia en la policía de Manchester y Sao Paulo. Pese a ello, el delantero negó todos los cargos en su contra.

En entrevista con el programa “Fofocalizando” de SBT, el futbolista reconoció que su relación con Cavallin nació luego de que fuesen amantes. Tras separarse, inició formalmente un noviazgo con Gabriela. “Ella sabía que yo estaba casado. Ella vivía en hoteles”, explicó de entrada.

Niega agresiones

Ante la consulta por las agresiones sobre su ex pareja, Antony recalcó que fueron mutuas. “Nunca dije eso de lanzarla del auto. Ella dijo que iba a terminar con mi carrera. No le jale el pelo ni nada. Esta diciendo cosas que no son ciertas”, aseguró.

Pero en la misma entrevista reconoció que si le dejó la muerte. “Hay que ver el contexto de la historia. Era más bien un insulto, tal como ella me lo dijo a mí”, se defendió Antony. En tanto negó las agresiones físicas que Gabriel publicó. “Ese día tuvimos una pelea. Ella me arrojó un plato. Yo nunca la toqué. Cuando yo me fui no estaba herida”, aclaró.

Excluido de la selección

Producto de la denuncia, desde Brasil decidieron sacarlo del inicio de las Eliminatorias lo que fue un golpe duro para el futbolista: “Fue difícil. Lo sentí mucho. Son acusaciones que no son ciertas. Es un sueño poder vestir la camiseta de la selección”.

¿Celos de Neymar?

Pero la relación en un principio reconoció que fue complicada. Antony confesó haber hecho varios comentarios por la vestimenta de Gabriela luego de ver comentarios de Neymar y sus amigos. “No pese que estaba controlándola. Había ropa que le comentaba. Había lugares a los que creo que podía ir más recatada y no tan vulgar”, expresó.

¿Qué pasará en Manchester United?

Tras la entrevista Antony retornó a Inglaterra para sumarse a los trabajos del Manchester United. Su club también investiga el caso y estudia posibles sanciones. “Es algo que no se me pasa por la cabeza (perder el contrato). La verdad saldrá a la luz”, recalcó.

Dos nuevas acusaciones

Mientras se investiga el caso de Gabriela Cavallin también se sumaron otras dos denuncias en las últimas horas. Estos casos son de 2022.

Primero Record TV mostró el caso de Ingrid Lana (33) quien fue agredida por el jugador en la ciudad de Manchester tras negarse a tener relaciones sexuales. Luego se sumó el caso de Rayssa de Freitas, una estudiante de derecho que acusa haber sido agredida físicamente por Antony y Mallu Ohana, la esposa de Dudu que es amigo del delantero del Manchester United. Dicha agresión se reportó en Sao Paulo.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras caer ante Arsenal, Manchester United tiene suficiente tiempo para preparar otro duro partido. Recibirá el sábado 16 de septiembre en Old Trafford a Brighton por la quinta jornada de la Premier League.