El video que el Manchester City debió borrar de Rodri dedicando su Balón de Oro a Vinícius

El desenlace del Balón de Oro profundizó dos de las principales desavenencia del fútbol europeo actual. La disputa entre Florentino Pérez y la UEFA por el control de las competencias (y del negocio que eso conlleva) en el Viejo Continente y la rivalidad entre Real Madrid y Manchester City (con los capitales árabes detrás) por ser la institución más fuerte de la región.

Por lo que Rodri Hernández y Vinícius Júnior, tras el resultado del premio que entrega France Football desde 1956, se han convertido, automáticamente, desde este lunes 28 de octubre, en las banderas de cada uno de los bandos. Del mismo modo, ya se presumen como antagónicos. De hecho, el mediocampista de la Selección de España, en el discurso que mencionó a Dani Carvajal y Lamine Yamal, obvió al brasileño.

Tales palabras generaron todo tipo de suspicacias y fueron uno de los temas principales a tratar por la prensa europea durante la jornada de este martes 29. Sin embargo, el mensaje entrelíneas de Rodri quedó desplazado cuando trascendieron imágenes del festejo íntimo del futbolista junto a familiares, miembros del staff del Manchester City y allegados.

Es que en la celebración se lo vio a Rodri Hernández desencajado cantando ‘Vinícius, Chao’ al ritmo de ‘Bella Chao’, la popular canción italiana que alcanzó el estrellato mediante la serie española ”La Casa de Papel”. Como era de esperarse, tal material que fue publicado por el propio Manchester City en sus redes sociales empezó a recibir una catarata de comentarios ofensivos por parte de los brasileños y de los hinchas del Real Madrid.

Semejante revuelo decantó en la decisión del club británico de borrar la filmación, aunque para ese momento ya estaba desparramado por diferentes cuentas de redes sociales que lo descargaron y se encargaron de propagar la secuencia en la que Rodri le dedica su Balón de Oro a Vinícius Júnior.

Las palabras de Rodri Hernández en su discurso que hicieron ruido en la prensa española y en el Real Madrid

Rodri Hernández pareció enviar un mensaje encriptado para el Real Madrid en su discurso en el Teatro du Chatelet, al conocerse el resultado del Balón de Oro. ”Es una victoria no solo mía sino también de todo el fútbol español. Porque en otras ediciones las podrían haber ganado Íker (Casillas) o Iniesta o también Xavi” , comentó el mediocampista del Manchester City, que pareció incluir al Merengue, club que, obviamente, no estaba para nada de acuerdo en que el ex Atlético de Madrid se adueñara del reconocimiento que pensaron que iba a ser para Vinícius Júnior.

Asimismo, Rodri se acordó del lateral de la Casa Blanca Dani Carvajal, su compañero en la Roja: ”Quiero acordarme de Dani Carvajal, que sufrió una lesión como la mía y que tranquilamente también podría estar aquí” .

Rodri Hernández vaticina que Lamine Yamal ganará el Balón de Oro próximamente

Además, Rodri Hernández hizo una mención especial para Lamine Yamal, el joven atacante del Barcelona que se quedó con el Trofeo Kopa: ”Le quiero también dedicar este premio a uno que seguramente lo ganará dentro de poco. Lamine Yamal, tienes todo por delante, sigue así como te lo he dicho en la Eurocopa”.