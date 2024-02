“Jude Bellingham seduce a Erling Haaland: ‘Vente al Real Madrid’”, dicta ahora mismo Diario AS desde la capital española. Se abre una nueva jornada de rumores en el viejo continente alrededor del galáctico que busca la casa blanca para su proyecto en la temporada 2024/2025. También hay informaciones sobre Kylian Mbappé y una fecha clave en relación con los derechos de Tv por Francia. Atentos.

Real Madrid mira al mercado desde hace semanas. Reforzar los laterales (suenan Yan Couto y Alphonso Davies) al mismo tiempo que un Galáctico que tome el lugar de Karim Benzema se encuentra en la hoja de ruta a recorrer. MARCA avisaba horas atrás del aval económico que existe pensando en una gran operación de cara al 1 de julio. Por el primer medio mencionado indican que pese a las dificultades, Jude Bellingham hace las veces de embajador con Haaland en el Reino Unido. La amistad entre ambos por sus tiempos en Borussia Dortmund, más viva que nunca.

Según indica la noticia publicada por AS, Bellingham dice con palabras textuales que Haaland acertaría en su paso al Real Madrid. Ayer se hablaba en la prensa española de un Erling enojado con la victoria de Leo Messi en The Best a pesar de su gran temporada con Manchester City. La carrera del jugador va de la mano con el deseo de convertirse en una estrella mediática a la altura de los CR7, Kylian Mbappé o la misma Pulga. El noruego no lo tiene y en el medio desvelan que el ‘5’ de Carlo Ancelotti le habla regularmente de lo positivo que se ha encontrado en la capital española.

Hay mucho terreno por recorrer en esa operación. Lo único que es sabido es que desde este verano el Androide tiene cláusula de salida. Una que solo es apta para los clubes por fuera de la premier League y con montos distintos en los rumores. Unos hablan e 200 millones de euros, otros de una suma más cercana a los ‘100 ‘kilos’, pero que Rafaela Pimienta ha incluido dicho apartado contractual es un secreto a voces. Es algo que se ha repetido en toda la carrera de Haaland incluso desde cuando en sus inicios lo aconsejase Mino Raiola.

El noruego y su familia ya tienen propiedades en España. Hay casas en Marbella o Málaga a nombre de Haaland o su entorno desde hace años. Su agente ha dado elogios de todo tipo a Real Madrid en los últimos meses bajo el slogan de tratarse del: “Sueño de todos los jugadores”. AS no duda, Bellingham y Erling Braut hablan del Bernabéu mientras en la casa blanca buscan una nueva estrella.

Mbappé y los derechos de TV de fondo

El francés es el máximo objetivo del Real Madrid. La última hora pasa por entender como ha terminado en Francia la venta de los derechos de TV del torneo de cara a los próximos años. Una trama simultanea al futuro de Kylian Lotin. MARCA a concluir que más pronto que tarde habrá un anuncio conjunto con Nasser Al-Khelaifi sobre su futuro.

Movimientos en la cantera

Tal y como ha podido saber Bolavip, Real Madrid cambió días atrás la cesión de su canterano Álvaro Leiva de Osasuna a Córdoba. Una operación ligada a revalorizar al delantero de 19 años de cara a decidir su futuro en verano. Otros nombres como Kubo, Miguel Gutiérrez o Rafa Marin, confirman las fuentes consultadas, sabrán si hacen parte o no del proyecto 2024/2025 en abril.