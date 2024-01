Hay novedades alrededor de una saga que se hace eterna y que espera por noticias desde París. Desde España desvelan el intercambio de ofertas que se viene dando entre Real Madrid y Kylian Mbappé a la espera de lo que haga el galo con PSG. Las sumas que se filtran, imposibles incluso para Qatar. Todo puede finiquitarse de cara a San Valentín.

Diario AS avisa: Mbappé va a comunicar su decisión en los próximos días. Es el pacto que tiene con Qatar y un Nasser Al-Khelaifi que ha pedido por su renovación desde hace meses. Mientras tanto y como siempre ha ocurrido, Real Madrid peina un entorno donde la palabra dinero es obligatoria. La oferta de la casa blanca pasaba por montos cercanos a los 30 millones de euros brutos por temporada. Es más que Vinicius, Jude Bellingham o Toni Kroos. De momento no hay pacto y si contraofertas de Fayza Lamari.

La madre de Mbappé es el nexo entre el Bernabéu y el clan Mbappé. Ayer Cuatro desvelaba las cifras que pedía en nombre de su hijo a Real Madrid. Sus deseos llegan a los 100 millones brutos o mejor dicho una ficha de 50 millones de euros netos por cada 12 meses de servicio. A esto súmenle una prima de fichaje que supondría 150 millones de euros desde el momento en el que sea propiedad de los merengues. Es hipotecarse y se espera que dicha contraoferta no sea acatada. ¿PSG? AS indica que todavía no le ha puesto la renovación sobre la mesa.

¿Por qué? Pues por qué se busca un gesto público. Si Mbappé quiere quedarse en París Qatar pedirá que lo diga, que cierre la puerta a Madrid y a partir de ahí negocien un contrato de montos inferiores a los que se manejan. Hablamos de tocar un salario de 70 millones de euros que supone problemas ante el Fair Play Financiero de la UEFA. Todos lo quieren, pero contar con Kylian en cuanto a números se refiere es algo cada vez menos provechoso para las finanzas de su ‘dueño’.

“Tenemos un pacto de caballeros, nuestro acuerdo no tiene que ver con el dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado. Tengo confianza en él, nunca hará daño al club. Pido a todo el mundo que deje a Kylian tranquilo. Confío en él al 200%. Es un buen chico. Me dio su palabra y es un hombre de palabra”, palabras del propio Al-Khelaifi a RMC Sport semanas atrás. Por Paris esperan que el futuro del delantero sea conocido antes por Qatar que por la prensa. Si da luz verde a seguir en la Ligue 1 AS habla de un escenario donde se comentarían por ende nuevos números.

¿Todo antes de San Valentín?

Es la fecha donde esperan que su decisión se filtre. Todo a expensas de la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League contra Real Sociedad. La Liga de Campeones, gran objetivo y pendiente del proyecto, el nuevo punto donde coinciden los pronósticos de la saga Mbappé.

Carvajal tiene oferta de renovación

Es la otra gran noticia del día en el universo Real Madrid. MARCA desvela que el lateral tendrá propuestas para seguir amarrado a la entidad hasta el 2026. Desde entonces y como ocurre con cualquier jugador superior a los 30 años en el Bernabéu, su futuro se revisará temporada a temporada.