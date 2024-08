Kylian Mbappé demostró en los entrenamientos que se llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a la vuelta de la gira por los Estados Unidos que hizo el resto del plantel del Real Madrid, que está para ser titular frente a la Atalanta en la Supercopa de Europa que se disputará este miércoles 14 de agosto en el Estadio Nacional de Varsovia.

El delantero francés se mostró en óptimas condiciones tanto en lo físico como en lo futbolístico, luego de lo que fueron algunos días de vacaciones post temporada con el París Saint-Germain y Eurocopa con la Selección de Francia. Por tales razones, Carlo Ancelotti, conforme a Marca, piensa en él para que integre el once inicial ante el conjunto de Gian Piero Gasperini.

En efecto, Kylian Mbappé debutará como jugador del Real Madrid, en un encuentro en el que, por cierto, podrá obtener su primer título internacional a nivel clubes, puesto que con Mónaco y con el PSG solo se consagró en la Ligue 1, en la Copa de Francia y en la Supercopa de Francia.

Por otro lado, esta decisión reflota uno de los rumores del mercado de pases. Tiene que ver con Rodrygo Goes, el futbolista que sería relegado por Ancelotti para dejarle espacio a Mbappé. El brasileño fue una de las piezas claves del Madrid en la temporada pasada, por lo que debería evaluar una salida si quiere sostener el protagonismo.

Kylian Mbappé en su presentación en el Real Madrid.

En síntesis, el once de Real Madrid para medirse a la Atalanta (campeón de la Europa League) en la Supercopa de Europa será con: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Éder Militao, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric; Jude Bellingham; Vinícius Júnoir y Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ya superó su lesión en el tabique

Real Madrid, en la semana, le realizó chequeos a Kylian Mbappé en su tabique. El delantero sufrió una fractura el pasado 17 de junio en el debut de la Selección de Francia en la Eurocopa de Alemania (por eso jugó el resto de la competencia con una máscara). Todavía no pasaron los dos meses de aquel contratiempo. No obstante, prácticamente ya no siente dolor, por lo que no será un impedimento para que esté vs. Atalanta.

Kylian Mbappé puede ser campeón hasta siete veces con el Real Madrid en la temporada 2024/2025

Kylian Mbappé, en su primera temporada con el Real Madrid, puede cosechar hasta siete títulos. En el plano local, competirá en LaLiga, la Copa del Rey y en la Supercopa de España. En tanto que los compromisos internacionales los tendrá en la Supercopa de Europa, la UEFA Champions League, la Copa Intercontinental y en la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos.