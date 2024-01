Tres días para ver si la saga Kylian Mbappé termina. Los tiempos marcados por Real Madrid desde hace meses llegarán a su fin. Pero esto arriba en medio de una serie de declaraciones desde la ciudad de París que generan expectativa de cara al futuro. Así es y funciona el pacto de caballeros del delantero del PSG con un Nasser Al-Khelaifi que confirmó todo en las últimas horas. Todos ganan, a su medida.

“Es un acuerdo entre caballeros. Hablan mucho de Kylian, hay que dejarlo tranquilo. Hay un trato pero no voy a decir en qué consiste, no es una cuestión de dinero”, palabras del CEO del PSG en RMC Sport para explicar las claves de sus últimas charlas con Mbappé. ¿De qué va todo esto? Pues hay que devolvernos hasta mayo del 2022 para comprenderlo. Dicho momento marcó la renovación del jugador por cifras estratosféricas y con un sueldo de hasta 70 millones de euros que se ha convertido en un problema para Qatar.

Todo esto de la mano de diversas primas de renovación y fidelidad. Estas ya supusieron choques entre ambos pilares del PSG. En verano y cuando el club le calificó como ‘indeseable’, gran parte de las dudas alrededor del futuro de Kylian Mbappé pasaban por entender si finalmente iba a cobrar sumas cercanas a los 80 millones de euros solo por quedarse en el equipo a falta de un año de contrato. Es una de las patas de su contrato por París y que ha sido la principal preocupación de Al-Khelaifi gracias a las consecuencias en el Fair Play Financiero que estas podrían tener. Si las cobraba, el jugador le costaba por 12 meses de servicio un total de 150 ‘kilos’.

Desde entonces diversos rumores se han tomado el futuro de dichas cláusulas. Los más recientes y fiables hablan de un Kylian Mbappé que ha perdonado dichas sumas de dinero a la entidad. Otras hablan de que en un hipotético paso a Real Madrid, sería por medio de su prima de fichaje por la Casa Blanca que el delantero entregaría una suma más que similar a dicha prima de fidelidad al PSG. Todo esto a modo de compensación y para no salir mal de una entidad que recordemos, ha sido su hogar desde el 2017.

¿Por qué lo hace Mbappé si estaba firmado con PSG? Motivos puede haber muchos pero no podemos obviar la presencia de una Eurocopa en el verano del 2024 e igualmente de unos Juegos Olímpicos que se realizarán por París. Kylian será el abanderado de la federación francesa y no llegar en el mejor de los términos a nivel social con la fanaticada del París Saint Germain es algo que se busca evitar en todos los sentidos. Los episodios de ataques a Lionel Messi y Neymar son el mejor de los ejemplos para entender lo que sé quiere saltear a toda costa. El entorno del galo no correrá riesgos.

Optimismo en el Bernabéu

Real Madrid no tiene relación con PSG. La trama Mbappé puso por los aires la amistad que existía entre dos clubes que desde entonces se han convertido en acérrimos rivales. Medios como MARCA o AS han dejado en claro que Florentino Pérez no pretende dejarle dinero a Qatar si consigue a su máxima estrella. Ya lo que quiera hacer Kylian con sus primas llegando al Bernabéu, es harina de otro costal. No se entraría en una puja por ello.

Fayza Lamari, otro punto clave

Entendiendo que este pacto beneficia a las tres partes pensando en una salida del delantero rumbo a Madrid, también habrá que incluir en la ecuación que viene por delante a la madre de Kylian Mbappé. Fanática declarada del Liverpool y principal representante del jugador en la sombra, reconocía en las últimas horas como el 30% de los ingresos de su hijo son dedicados a fundaciones que gracias a su contrato en París se han visto enormemente beneficiadas. La Casa Blanca bajo ningún motivo, tiene o quiere cómo pagar los montos que el jugador recibe en Francia.