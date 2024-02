LaLiga: baja de último momento en el Real Madrid en la previa vs. Atlético de Madrid

Este domingo 4 de febrero el Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que puede ser determinante para la definición de LaLiga. Es que los Merengues saben, de por sí, que terminarán la jornada 23 como únicos líderes de la tabla de posiciones, dado que el Girona empató 0 a 0 con la Real Sociedad y quedó una unidad por debajo con un partido más.

Es decir, el único participante que podía superarlos no lo consiguió, por lo que la ventaja que puede sacar el conjunto de Carlo Ancelotti, para encaminarse hacia un nuevo título nacional, puede comenzar a ampliarse. Pero la tarea no será para nada fácil. Primero porque enfrente tendrá al siempre complicado elenco colchonero comandado por Diego Simeone.

Y segundo, porque las lesiones vuelven a decir presente en el armado del Real Madrid, tal como viene sucediendo a lo largo de la temporada. Por un lado, como ya se sabe, la principal duda gira en torno a Antonio Rudiger, quien sufrió un golpe en una de sus rodillas por un choque con Mason Greenwood durante el compromiso con el Getafe entre semana.

Pero no es la única. En las últimas horas previas al derbi se sumó una nueva preocupación para Carlo Ancelotti. Se trata de Fran García, una de las variantes para el lateral izquierdo, que también sintió una dolencia en uno de sus tobillos en la práctica del sábado, por lo que tampoco hay certezas de que vaya a integrar la lista de citados.

Por lo tanto, con este panorama de incertidumbre total y en el que, seguramente, Carlo Ancelotti vaya a definir el once a minutos de salir al campo, el once del Real Madrid sería con: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rudiger (aún con dolor), Nacho Fernández, Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos; Jude Bellingham; Rodrygo Goes y Vinícus.

Carlo Ancelotti dijo que Diego Simeone es uno de los entrenadores más difíciles de enfrentar

En una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Carlo Ancelotti volvió a mostrar su respeto por Diego Simeone, en la previa de un nuevo derbi de la capital española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu: “Simeone es uno de los entrenadores más difíciles a los que me he enfrentado”.

¿Cuándo y a qué hora es el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga?

El Real Madrid de Carlo Ancelotti y Atlético de Madrid de Diego Simeone se enfrentarán este domingo 4 de febrero desde las 21:00 horas de Europa Central en el Estadio Santiago Bernabéu. Será uno de los partidos correspondientes a la jornada 23 de LaLiga. Por cierto, en la temporada ya se enfrentaron en otras tres ocasiones. Dos terminaron a favor del Colchonero (3 a 1 por la ida en LaLiga y 4 a 2 en los Octavos de Final de la Copa del Rey) y una para el lado del Merengue (5 a 3 por la Semifinal de la Supercopa de España).