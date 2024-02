Luis Suárez contó que estuvo cerca de ser jugador del Real Madrid, algo que hubiese cambiado no solo su carrera profesional, sino también su vida personal, dado que fue en el Fútbol Club Barcelona en donde forjó la amistad con Lionel Messi, siendo esta relación, por ejemplo, lo que lo motivó a estar hoy en los Estados Unidos como integrante del plantel del Inter Miami.

Fue en una conversación con Radio Del Sol, en donde reveló detalles de lo que fue aquella posibilidad. De acuerdo al delantero uruguayo, en 2014 la Casa Blanca quería quitarse de encima a Karim Benzema y pensaron en él para ocupar el espacio que el francés dejaría vacante. Sin embargo, hubo una cuestión en particular que hizo que esta idea se diluyera.

“Antes del Mundial de Brasil 2014, el Real Madrid me quería y planeaba vender a Karim Benzema al Arsenal”, contó en la entrevista Luis Suárez, quien, por ese entonces en el que el Merengue se fijó en él, lucía la camiseta número 7 del Liverpool (en el elenco británico marcó 82 goles y registró 46 asistencias en 133 partidos).

Sin embargo, el Real Madrid dio marcha atrás por un motivo puntual que generó polémica con la Selección de Uruguay: ”Pero durante la Copa Mundial de Brasil, el Barcelona me hizo saber que empezó a interesarse por mí. Y después pasó lo del incidente con los mordiscos y el único que siguió queriéndome y que quería apostar por mí fue el Barcelona. Por eso siempre estaré agradecido al Barca”.

Luis Suárez contó cómo empezó la relación con Lionel Messi

En la misma entrevista, Luis Suárez contó mayores detalles de cómo se ganó la confianza de Lionel Messi y el resto de los componentes del vestuario del Barcelona: “Lo primero que hice fue hablar con él y el resto de los jugadores. Yo iba a querer ganar y cumplir mi sueño, yo no iba a querer ser el mejor del mundo o ser el goleador yo solo. Iba a ganar, a ser parte de la historia del Barcelona”.

Y agregó: ”Empecé a hablar y a explicarlo”. Les dije ‘sé que estuvo ibrahimovic, estuvo este, el otro y todos la pasaron mal, por el ego’. Y el jugador de fútbol tiene mucho ego. Yo me pongo, entre comillas, como inteligente. Yo dije ‘vengo a esto’. Si tengo la pelota y veo mejor a Messi o a Neymar, se las doy a ellos. Ya me llegará el momento. Ellos vieron eso, que quería ganar y en 2015/16 ellos me sacaron goleador, me hicieron ganar la Bota de Oro”.

¿Qué hace poner a Lionel Messi de malhumor? Luis Suárez lo explicó con lujo de detalles

“Cuando está de mal humor no te le acerques. Yo no soy ningún boludo tampoco, se cuando está de mal humor y cuando de buen humor. Pero cuando pierde partiditos en el fútbol o en el entrenamiento. O estar jugando un jueguito de fútbol tenis, o lo que sea; pierde y también se calienta. Eso sí, si lo jodés; después te jode él todas las veces. Yo me cago de la risa”, comentó Luis Suárez sobre Lionel Messi.