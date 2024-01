Real Madrid responde. Las críticas de Xavi, los dardos de Joan Laporta a lo ocurrido ante Almería y el revuelo general a una remontada llena de polémica muestran un nuevo ejemplo de la fractura que existe entre los gigantes de LaLiga. Hubo respuestas oficiales por medio de los canales de un conjunto blanco que devuelve el golpe. La Superliga y la complicidad en esta, poco o nada presente en las últimas horas.

“Lo del Bernabéu fue una vergüenza”, declaraba el presidente del Barcelona horas atrás. Todo esto en una gala de Mundo Deportivo donde Joan Laporta fue consultado por lo ocurrido entre Real Madrid y Almería. El presidente culé se suma a un Xavi que tras la victoria de los suyos ante Real Betis por 2-4, ya dejaba caer la opinión de una entidad que no hizo oídos sordos a la remontada del domingo en LaLiga: “Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban, que iba a ser muy complicado ganar esta Liga. Hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo”.

¿Cómo responde Real Madrid? Por medio de dos vías hasta este momento. La primera se entiende desde RMTV, televisión oficial del club y principal canal de comunicación en la lucha del club con los estamentos arbitrales a partir del caso Negreira. También llegan filtraciones a Diario AS y una oleada de críticas a un ataque desde la ciudad condal que ni mucho menos se ve gratuito: “Que Xavi ponga en duda la limpieza de la Liga cuando hemos perdido en esos 17 años varios títulos por decisiones que siempre caían del lado del Barça nos parece alucinante”.

En cuanto a RMTV se refiere, desde la cadena apuntan también contra el entrenador e incluso su desempeño en los mejores años del Barcelona. Se le crítica por hacer parte indirecta del escándalo Negreira en un ida y vuelta de declaraciones que tiene LaLiga patas arriba: “Los 600 partidos de Xavi en el Barça están bajo sospecha. Lo dice el juez, la fiscalía y la Guardia Civil. Su club se encuentra imputado y la carrera entera del señor Hernández está bajo sospecha…Todo esto es una cortina de humo”.

La situación se ha agravado en las últimas horas. Gerard Romero desvelaba las filtraciones del VAR sobre una acción donde Vinicius pudo haber visto la roja contra Almería por una agresión y que no fueron revisadas. El audio llega horas después de un choque lleno de polémica y donde la jugada del brasileño no hizo que la sala Board llamase al colegiado. Real Madrid, Barcelona y un nuevo capítulo de choque a lo largo de la edición más convulsa de LaLiga que pueda recordarse a corto, mediano o largo plazo. No será el último choque.

Almería puede sufrir sanciones

Onda Cero desvela que Gonzalo Melero puede ser suspendido hasta 12 partidos por sus palabras en zona mixta del Bernabéu. El volante de Almería calificó de ‘robo’ el 3-2 de Real Madrid. En las próximas horas se conocerá un castigo que puede sacarle de los terrenos de juego hasta mediados de abril. Los andaluces, colistas tras 21 jornadas y sin triunfos hasta la fecha.

Vinicius, a por Ronaldo Nazario

El brasileño afirmó que la acción del empate fue con el hombro y no la mano que divide a medios o aficiones por estas horas. Mientras tanto, Vinicius ya supera los 69 goles de Roberto Carlos con la camiseta del Real Madrid. Solo Ronaldo Nazario con 104 tanto ha marcado más gritos sagrados como miembro de la Verdeamarelha como jugador de la casa blanca.