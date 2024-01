Real Madrid evitó su mayor debacle en lo que vamos de LaLiga. En una jornada eléctrica y donde pasó de todo a lo largo de 90 minutos, los hombres de Carlo Ancelotti vencieron ante Almería por una jornada 21 de LaLiga de la que Barcelona, Girona o Atlético toman nota. Jude Bellingham y su segundo tiempo, al alcance de muy pocos. Tensión alta en todo el Santiago Bernabéu.

Almería llegaba colista al Bernabéu y sin un solo triunfo en 20 batallas. En frente aparecía un Real Madrid donde Carlo Ancelotti confió en sus titulares pese al cansancio. Kepa, D. Carvajal, A. Rudiger, Nacho, F. Mendy, A. Tchouaméni, F. Valverde, T. Kroos, J. Bellingham, Rodrygo y Vinicius, los elegidos para la fecha número 21 de un torneo donde más adelante jugaría Girona.

Se hacia clave conseguir tres puntos de cara a mantener el liderato de un torneo que ya supera el ecuador de su año. Real Madrid ofrecía la Supercopa ganada en Riad a sus antes de realizar un minuto de silencio aplaudido por todo el estadio. Cuando empezó a rodar el balón, solo 40 segundos le tomó a Ramazani adelantar a la visita con un derechazo que Kepa no pudo detener. Cuesta arriba la tarde con todo todavía frío.

No terminaban de encontrarse los de Ancelotti en el césped. Los primeros 20 minutos fueron un querer y no poder, como si faltará algo de chispa tras una semana llena de viajes y compromisos. Almería se defendía con muchos nombres y una firmeza digan de quien busca su primera alegría al año. Algunos movimientos de Jude Bellingham y poco más, no estaba siendo una tarde fácil. Hasta pitos se escucharon por el Bernabéu.

A tal punto era difícil entrar que la mejor de Real Madrid en casi 33 llegaría de un centro de Carvajal que de milagro no fue gol en contra. Ni Bellingham, Vinicius o Rodrygo tenían su día en una jornada fría y donde hasta los Kroos o Valverde fallaban pases sencillos. Carlo Ancelotti reclamaba por algunas entradas no señaladas y una falta de intensidad que se hacía notar por parte de la visita. La cosa no iría a mejores, pues al 43 y tras un par de despejes, Edgar clavaría un bombazo desde 23 metros al ángulo izquierdo de Kepa. 0-2 en Concha Espina.

Locura en el Bernabéu

Fran García, Joselu y Brahim entraron al segundo del complemento. Todo esto por nombres desgastados por Arabia como Nacho, Mendy o Rodrygo. Real Madrid buscaba más a base de orgullo que de un plan trucado por la primera parte. Y esto le salía, pues al 55 y tras una eterna revisión de VAR Bellingham cambiaría un penalti por mano como gol. Primero del año para el inglés y más de media hora por delante en un Bernabéu que apretaba.