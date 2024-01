Por Alemania medios como BILD o Sky han dado su nombre como una auténtica obsesión de Thomas Tuchel. Bayern Múnich sigue pendiente de un Ronald Araújo que desde Barcelona recibe contundentes avisos por parte del club que ostenta sus servicios de cara al futuro. el zaguero uruguayo, clave para Xavi en todos los sentidos, ya había marcado su deseo de permanecer en Cataluña a corto, mediano o largo plazo. Deco rompe el silencio.

El director deportivo culé habló tras la victoria por 2-4 ante Real Betis. En una jornada marcada por la polémica victoria del Real Madrid ante Almería, Deco también analizó el interés de Bayern Múnich en un Ronald Araújo por el que en Alemania ya dan cifras de cara al verano. Salvo una oferta irrechazable, todo apunta a que Xavi y los suyos de momento pueden estar tranquilos. El uruguayo, intocable para el hombre más cercano a Joan Laporta en la dirección deportiva.

“Es uno de los jugadores clave del Barça de presente y futuro. No nos planteamos venderlo queremos que esté contento y eso lo demuestra en el día a día. No hay nada que hablar. Lo importante es que este aquí con hambre y corazón”, líneas de Deco en su charla con Movistar. Ronald Araújo de momento no aparece en un mercado culé donde si se prevé una salida en verano ante la falta de dinero y las complicaciones del Fair Play Financiero. Nombres como Gavi o Pedri ya han sido descartados en este sentido para abandonar la capital de Cataluña.

BILD o Sky en Alemania hablan de sumas que rozan los 80 y hasta 100 millones de euros. Es la cantidad de dinero que Bayern Múnich está dispuesta a ofrecer por un jugador que ya habló con Thomas Tuchel semanas atrás. Barcelona saca pecho y de momento cierra la puerta a una salida de Montjuic de un Ronald Araújo con contrato hasta el 2026. No olvidemos que su cláusula de recisión llega a los 1000 millones de euros. De momento, que nadie se imagine un Barcelona sin el zaguero nacido en Rivera.

También hubo novedades alrededor de posibles caras nuevas. El propio Deco reconocía la ausencia de dinero o Fair Play Financiero de cara a conseguir otro fichaje en un mes de enero donde ya se hicieron esfuerzos para poder inscribir a Vitor Roque. Xavi y sus peticiones de cara a potenciar el centro del campo tendrán que esperar hasta mediados del 2024. Nombres de todo tipo han aparecido, pero ninguno encaja en la economía culé.

Fabrizio Romano lo confirma

“Barcelona no se ha acercado al Manchester City por Kalvin Phillips hasta el momento, a pesar de los informes. El acuerdo de préstamo se considera demasiado caro en las condiciones actuales”, la información del periodista sobre la posibilidad de ver al descarte de Pep Guardiola por Montjuic. West Ham y la Premier League apuntan a ser su próximo paso.

Joan Laporta y tres años de fichajes

Se acerca el tercer aniversario del segundo ciclo del mandamás culé. Un especio tiempo donde Barcelona ha traído un total de 24 caras nuevas por montos que llegan a los 260 millones de euros. Todo esto coincidiendo con la mayor crisis económica de la historia del club e igualmente con ventas de activos para poder potenciar las filas de Xavi. El camino ha sido largo y de momento no se espera por más fichajes.