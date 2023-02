El Mundial de Budapest será el mayor evento deportivo en la historia de Hungría y así se están preparando. Cuando restan menos de 200 días para el comienzo de la competencia, la World Athletics dio a conocer el circuito que será utilizado tanto para la maratón y la marcha durante la competencia.

“Hemos encontrado una ruta muy buena para los maratonianos. Desde el principio barajamos unas 30 opciones posibles. Había y hay muchas posibilidades en esta ciudad de cómo dibujar una ruta para un maratón. Al final, nos decantamos por esta de 10 kilómetros, a la que darán cuatro vueltas los mejores del mundo en agosto”, dijo Éva Petrik, directora de competencia, excampeona húngara de maratón.



En el fin de semana de cierre del Mundial, la carrera femenina tendrá lugar el sábado 26 de agosto, mientras que el 27 será el tiempo de los hombres. Ambas carreras serán a las 7 de la mañana.

Un lugar de sueño

Budapest, capital de Hungría, conocida como La Perla del Danubio, acoje cada año eventos multitudinarios y de gran calidad. La Maratón, la Media Maratón de Budapest y la Vivicittá City Run, que atraen a casi 100.000 personas cada año. Es lógico, se trata de correr centro de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.

La zona de salida y llegada será en la Plaza de los Héroes, desde donde espera a los competidores un rápido tramo recto por la encantadora avenida Andrássy. La única subida menor será el recientemente renovado Puente de las Cadenas, inaugurado en 1849. Desde ese punto, el recorrido llevará a los atletas bajo el Castillo de Buda y través del túnel, una de las curiosidades de la ruta. Luego, regresarán de Buda a Pest, sin pasar por el Castillo de Buda, cruzarán nuevamente el Puente de las Cadenas y luego se dirigirán al punto de partida.

Habrá un solo giro de 180 grados en el recorrido, pero como es un camino de siete carriles, los corredores podrán manejarlo con una pérdida de velocidad mínima, explicaron los organizadores.

La marcha

Las finales de marcha seguirán una fórmula que ha funcionado bien en las últimas carreras mundiales, según la WA: las carreras de 20 km de hombres y mujeres serán en un circuito de 1 km, las carreras de 35 km de hombres y mujeres serán en un circuito de 2 kilómetros. La salida y la meta volverán a estar en la Plaza de los Héroes y el recorrido en la Avenida Andrássy.

La marcha de 20 km de hombres, que comenzará a las 8.50 AM del 19 de agosto, será el primer evento del Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 23. La caminata de 20 km de mujeres comenzará un día después, a las 7.15 AM del 20 de agosto. Las mujeres y los hombres abordarán el evento de 35 km al mismo tiempo el jueves 24 de agosto a las 7 AM.